Famille royale : Kate Middleton et le prince William de retour à Balmoral avec leurs enfants

Après avoir passé quelques jours de vacances en Grèce, Kate Middleton et le prince William, accompagnés de leurs trois enfants, ont retrouvé Charles III et Camilla, à Balmoral, en Écosse, pour se rendre à la traditionnelle messe de Crathie Kirk.

C’est une tradition. Comme chaque année, quand l’été touche à sa fin, la famille royale d’Angleterre s’est retrouvée pour assister à la traditionnelle messe donnée à Crathie Kirk, une église qui se tient non loin du château de Balmoral, en Ecosse, la dernière demeure d’Elizabeth II.

Comme en témoignent plusieurs clichés publiés par la presse britannique, le prince William et son épouse Kate Middleton, qui a opté pour un look automnal et une nouvelle couleur de cheveux tirant sur le blond, ont été aperçus ce dimanche 24 août dans une Range Rover noir.

Accompagnés de leurs trois enfants, George, Charlotte, et Louis, le prince et la princesse de Galles, après un séjour en Grèce, y ont retrouvé le roi Charles III et la reine Camilla. La princesse Anne et le prince Edward ont eux aussi répondu présent.

Cette messe dominicale est un rendez-vous incontournable pour les Windsor. Malgré sa chimiothérapie, en 2024, Kate Middleton avait tenu à y participer.