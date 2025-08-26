The Waterfront : Netflix annonce l'annulation de la série après une seule saison

Selon une information exclusive du site américain Deadline, Netflix a décidé de ne pas prolonger la série «The Waterfront» lancée en juin dernier sur sa plate-forme.

Le couperet est tombé. Le site américain Deadline a révélé en exclusivité la décision de Netflix de ne pas prolonger la série «The Waterfront» lancée le 19 juin dernier. Et ce malgré le fait que la fiction se soit classée dans le Top 10 des audiences de la plate-forme de streaming pendant ses cinq premières semaines de diffusion. Soit plus de temps que «Ransom Canyon» (apparue quatre semaines consécutives dans le Top 10), qui a pourtant été renouvelée pour une saison 2.

Selon Deadline, les décisions de Netflix ne se résument pas seulement aux audiences d’un programme, mais aussi son coût de production, son potentiel de récolter des prix dans les différentes cérémonies, ou encore les discussions générées sur les réseaux sociaux.

Un taux de complétion insuffisant

Une source proche de la production a également précisé que Netflix n’avait pas aimé le taux de complétion – qui indique si les téléspectateurs sont allés au bout ou pas des épisodes et/ou de la série – et que cela avait été déterminant dans leur décision d’annuler «The Waterfront».

Créée par Kevin Williamson, le père de la saga «Scream» et de la série «Dawson», «The Waterfront» voyait le comédien Holt McCallany (Mindhunter) incarner Harlan Buckley, le patriarche d’une famille frappé par deux crises cardiaques qui voit l’entreprise familiale de pêche basée à Havenport, en Caroline du Nord, menacée de disparition. Bien décidé à se maintenir à flot coûte que coûte, Harlan, son épouse et son fils font tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver la situation.

Quand leur fille Bree, ancienne alcoolique ayant perdu la garde de son fils, se retrouve mêlée à une affaire douteuse, Harlan reprend du service pour tenter de sortir sa famille de l’impasse. Inspirée d’une histoire vraie, «The Waterfont» faisait penser à «Ozark» avec l’histoire d’une famille prise au piège de trafiquants de drogue. Maria Bello, Jake Weary, Melissa Benoist, Topher Grace ou encore Dave Annable complètent le casting.