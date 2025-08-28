Le fils de Michael Jackson, Prince, s'est fiancé

Prince Jackson, fils aîné de Michael Jackson, et sa compagne de longue date Molly Schirmang, se sont financés.

Un heureux événement. Après huit ans de relation, Prince Jackson a annoncé sur ses réseaux ses fiançailles avec sa petite amie Molly Schirmang. Le premier enfant du roi de la pop, a dévoilé la bonne nouvelle mardi 26 août sur Instagram. «8 ans déjà, encore à venir», a noté le jeune homme de 28 ans, qui file visiblement le parfait amour avec sa compagne, rencontrée en 2017 alors qu’il était étudiant à l’université de Loyola Marymount, selon le site People.

Un couple solide

«Molly et moi avons passé beaucoup de temps ensemble et avons créé des souvenirs incroyables. Nous avons parcouru le monde, avons obtenu notre diplôme et avons tellement grandi ensemble», a poursuivi ce dernier en marge d’un carrousel de photos montrant le couple au fil de son parcours ces dernières années, entre voyages et diplôme. «Je suis excité par ce prochain chapitre de notre vie alors que nous continuons à grandir et à créer de bons souvenirs. Je t'aime babs», a conclu le jeune homme.

Fils aîné de Michael Jackson, fruit de son mariage avec Debbie Rowe, Michael Joseph Jackson de son vrai nom a grandi avec son père jusqu'au décès de ce dernier en juin 2009. Il a une sœur, la chanteuse Paris Jackson, 27 ans, également née de l'union entre la star de la pop et Debbie Rowe et un demi frère, Blanket, 22 ans, dernier fils de l'interprète de «Thriller», né par mère porteuse.