Florent Pagny : le chanteur donne des nouvelles rassurantes au sujet de sa santé

Plus de trois ans après avoir annoncé être atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny a confié aller bien et ne penser à la maladie que lors des contrôles réguliers qu’il doit suivre.

Invité d’Audrey Crespo-Mara dans le portait de Sept à Huit diffusé dimanche 31 août, Florent Pagny a partagé de bonnes nouvelles. Le chanteur de 63 ans, qui a dû faire face ces dernières années à un cancer du poumon annoncé en 2022, est revenu sur les deux rechutes qu’il a faites, avant d’assurer être aujourd’hui en forme.

«Là, ça va. Si deux ans après, je suis en train de te parler comme je te parle et que j’ai la banane comme j’ai, et je ne te parle pas que de la coupe, c’est que ça va», a expliqué l'artiste, qui reste suivi de près. «Je n’y pense que la veille d’aller faire mes contrôles et le jour du contrôle en attendant le résultat», a expliqué le chanteur, révélant être suivi tous les trois mois. «Une fois que l’on m’a donné mon résultat qui pour l’instant, chaque trois mois, est positif, je le zappe», a poursuivi Florent Pagny, qui s’est fait à l’idée de se soumettre à ces contrôles régulièrement.

«On sait tous que ce truc-là ne te quitte pas non plus définitivement. Ce n’est pas une bronchite. On sait que ça peut durer. Et des contrôles, je sais que je vais en avoir encore une bonne dizaine d’années», analyse-t-il.

Audrey Crespo-Mara avait suivi Florent Pagny pendant un an, en 2022, pour raconter avec lui son combat contre le cancer. Deux ans et demi plus tard, il nous donne de ses nouvelles.



Le Portrait de Florent Pagny par @audrey_crespo est à retrouver en intégralité sur @tf1plus. pic.twitter.com/9saCLu8LVZ — Sept à Huit (@7a8) August 31, 2025

Une maladie qui a eu un impact positif sur carrière

Florent Pagny a par ailleurs confié ne pas avoir personnellement changé du fait de la maladie, concédant toutefois qu’elle avait «modifié beaucoup de chose dans sa vie, dans sa carrière». «Ça a décuplé beaucoup de choses», poursuit-il, soulignant notamment avoir vendu les billets pour sa prochaine tournée à vitesse grand V. «Une tournée, tu mets au moins une bonne année à vendre tes 6.000, 7.000 billets… Là, par exemple, je les ai vendus en quatre jours. C’est le coup du mort-vivant».

«Dans l’imaginaire, c’est vrai que les autres m’ont plus enterré que moi», confie-t-il, précisant ne s’être, de son côté, jamais avoué vaincu. «Je ne me suis jamais mis dans ce mode de pensée», a en effet conclu l'artiste, qui sortira le 12 septembre prochain un nouvel album intitulé «Grandeur nature», avant de partir en tournée en 2026.