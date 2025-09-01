Toute l’actu en direct 24h/24
Gladiator : un troisième volet est «en cours de développement», confirme Ridley Scott

Porté par Paul Mesca, le deuxième opus est sorti en novembre dernier. [©Paramount Pictures Germany]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le troisième volet de «Gladiator» est «en cours de développement», a confirmé le réalisateur britannique Ridley Scott au cours d’une récente interview. 

Une bonne nouvelle pour les fans. Moins d’un an après la sortie de «Gladiator 2», le troisième volet est déjà en marche. C’est en effet ce qu’a confirmé le réalisateur Ridley Scott au cours d’une interview accordée au journal britannique «The Guardian»

Le film est «en cours de développement», a affirmé le cinéaste de 87 ans. Ce dernier avait déjà évoqué une suite lors de la première américaine de «Gladiator 2», en novembre dernier.

«Vu les performances dans le reste du monde depuis hier, il y aura pour sûr un 'Gladiator 3'», avait lancé Ridley Scott. «Car ça devient aussi financier, ce serait dingue de ne pas envisager une troisième version», avait poursuivi le réalisateur pragmatique, à qui l’on doit aussi le premier volet d'«Alien».

Sorti il y a plus de vingt-cinq ans, le premier film Gladiator avait remporté cinq Oscars et engrangé plus de 465 millions de dollars, soit environ 398 millions d’euros, dans le monde. Il avait reçu l'Oscar du meilleur film et valu celui de meilleur acteur, à Russell Crowe. Quant au deuxième opus, porté par Paul Mescal et Denzel Washington, il a signé le meilleur démarrage de l’année 2024 pour un film hors animation.

