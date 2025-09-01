Lady Gaga : la star se produira lors des MTV Video Music Awards 2025

La star américaine Lady gaga se produira sur scène à l’occasion de la cérémonie des MTV Video Music Awards 2025 (MTV VMA), qui se tiendra le 7 septembre prochain à New York.

Un show qui s’annonce déjà mémorable. Cinq ans après avoir enflammé la scène au côté d’Ariana Grande avec leur tube «Rain on Me», Lady gaga est de retour aux MTV Video Music Awards. La star va en effet se produire le 7 septembre prochain à New York (Etats-Unis) à l’occasion du célèbre événement musical, qui récompense les meilleurs vidéo-clips de l'année.

«Il y va y avoir de la magie aux #VMA 2025 grâce à la présence de Lady Gaga sur scène !», ont écrit les organisateurs de la cérémonie sur Instagram».

Pour cette édition, l’interprète de «Bad romance» est en tête avec un total de 12 nominations, dont celle de «l’artiste de l’année» ainsi que celle du «Meilleur album de l’année» pour «Mayhem».

Elle est suivie de près par Bruno Mars, nommé 11 fois, grâce notamment à son tube «APT», en duo avec Rosé, qui s'est fait connaître avec le groupe de K-pop Blackpink. Le titre, qui a pulvérisé des records d’écoutes, est en lice dans la catégorie «Meilleur clip de l’année». Il affrontera entre autres «Birds of a Feather» de Billie Eilish et «Manchild de Sabrina Carpenter».

En novembre prochain, Lady Gaga sera de passage à Lyon et à Paris dans le cadre de sa tournée «Mayhem Ball», lancée à Las Vegas en juillet dernier.