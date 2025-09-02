CINÉ+ OCS : sélection 100% SF, plongée dans les coulisses du showbusiness et nouveautés à la pelle pour aimer cette rentrée 2025

De quoi retrouver le sourire alors que la rentrée a sonné, les 6 chaînes de CINÉ+ OCS ont fait le plein de nouveautés, de films culte et de pépites rares pour combler tous les cinéphiles. Découvrez quelques-unes des programmations spéciales à ne pas manquer en septembre, dont une spéciale SF.

Septembre et les obligations stressantes frappent parfois dur sur le moral. Pour s’accorder des moments de détente et d’évasion salvateurs, le bouquet de chaînes CINÉ+ OCS a heureusement tout prévu, avec entre autres réjouissances une sélection qui va ravir les fans de science-fiction, à retrouver tous les dimanches sur CINÉ+ frisson.

Au programme le 7, «The Wandering Earth II – la fin des temps» (2024) de Frant Gwo et «Passengers» (2016) de Morten Tyldum ; le 14, «Seul sur Mars» (2015) de Ridley Scott et «Gravity» (2013) d’Alfonso Cuarón ; le 21, «Oblivion» (2013) de Joseph Kosinski et «L’Astronaute» (2023) de Nicolas Giraud (le 21), ou encore le 28 «Le Cinquième Élément» (1997) de Luc Besson et «The Moon» (2024) de Kim Yong-hwa.

Le showbusiness dans tous ses états

Autre salle, autre ambiance, sur CINÉ+ émotion, avec la thématique «Les coulisses du showbusiness», qui promet elle aussi de belles heures de divertissement, avec le 7 «Priscilla» (2024) de Sofia Coppola, «My Week with Marilyn» (2012) de Simon Curtis, et «Vox Lux» (2019) de Brady Corbel ; le 21, place au cultissime «The Truman Show» (1998) de Peter Weir, mais aussi «The Last Show» (2006) de Robert Altman, «Chicago» (2002) de Rob Marshall et «Cafe Society» (2016) de Woody Allen. Enfin, le 28, pour faire danser les coeurs, on regarde «La La Land» (2016) de Damien Chazelle, «Joli Joli» (2024) de Diastème et «Making Off» (2024) de Cédric Kahn.

Une sélection à poursuivre avec délectation, pourquoi pas avec le film culte de David Lynch «Mulholland Drive» (2001) et «Ma Vie avec John F. Donovan» (2019) de Xavier Dolan avec Kit Harington. Deux longs métrages à voir ou revoir à toute heure, comme tous les programmes CINÉ+ OCS, sur l’app CANAL+.

Des films récents à la pelle

Toujours en septembre sur CINÉ+ OCS, les cinéphiles ne manqueront pas non plus les nombreuses nouveautés, dont «Week-end à Taipei» de George Huang (le 5 sur OCS), «Mémoires d'un escargot» (le 3 sur CINÉ+ festival), «Hit Man» de Richard Linklater avec Glen Powell (le 17 sur OCS), ou encore «Borgo» de Stéphane Demoustier (le 27 sur OCS).

Il ne faudra pas rater non plus, côté séries, «Au Pair» (2025), un thriller en quatre épisodes avec notamment au casting David Suchet, l'inoubliable Hercule Poirot, et côté documentaire «Apprendre» (2025) de Claire Simon, un film touchant sur l'apprentissage à l'école tourné à hauteur d'enfants dans la droite lignée d’«Être et Avoir», sorti vingt ans plus tôt.

Les plus jeunes ne seront d’ailleurs pas oubliés avec sur CINÉ+ family la thématique «Les Mots Magiques» et ses merveilleuses pépites à leur glisser sous leurs yeux après les devoirs : «Les Aventures de Tintin : le Secret de la Licorne» (2011) de Steven Spielberg, «Le Prince Oublié» (2020) de Michel Hazanavicius et «Cœur d’encre» (2009) de Lain Softley.