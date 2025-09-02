Harry Potter : Warwick Davis rejoint le casting de la série en développement sur HBO Max

La chaîne américaine HBO Max a confirmé le retour de Warwick Davis dans le rôle du professeur Filius Flitwick dans la série «Harry Potter» actuellement en développement. Sept rôles supplémentaires ont été annoncés dans la foulée.

Une formidable nouvelle. Dans le cadre de la célébration mondiale «Le Retour à Poudlard» – qui voit les fans d’Harry Potter de célébrer le retour à l’école de sorcellerie et de magie chaque 1er septembre – la chaîne HBO Max a confirmé la présence de Warwick Davis au générique de la série. Le comédien britannique de 55 ans va y reprendre le rôle du professeur Filius Flitwick qu’il avait déjà incarné dans la suite de films. Il est, pour le moment, l’unique acteur à faire la transition de l’adaptation cinématographique à la série.

Sept autres rôles ont été confirmés dans la foulée, avec le recrutement de trois nouveaux élèves de Poudlard. Elijah Oshin jouera le rôle de Dean Thomas, Finn Stephens hérite de celui de Vincent Crabbe et William Nash prêtera ses traits au personnage de Gregory Goyle. Parmi le personnel travaillant à l’école des Sorciers, Sirine Saba sera la professeure Pomona Chourave, Richard Durden le professeur Cuthbert Binns et Bríd Brennan incarnera Madame Poppy Pomfresh. Enfin, Leigh Gill hérite du rôle de Gripsec, le gobelin de Gringotts.

Actuellement en tournage, la série «Harry Potter» promet de proposer une adaptation plus fidèle des romans de J.K. Rowling avec des éléments qui n’avaient pas pu être inclus dans les films faute de temps. HBO Max consacrera une saison pour chacun des sept livres de la saga littéraire. La scénariste Francesca Gardiner, qui a travaillé sur «His Dark Materials» et «Killing Eve», a la charge de piloter la série. Elle travaille en collaboration avec le réalisateur Mark Mylod, à qui l'on doit des épisodes de «Succession», «Game of Thrones» ou encore «The Last of Us». La diffusion est attendue dans le courant de l’année 2027.