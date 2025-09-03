Monster : qui était Ed Gein, le serial killer au cœur de la saison 3 de la série de Ryan Murphy ?

La saison 3 de la série «Monster», attendue à partir du 3 octobre prochain sur Netflix, verra Charlie Hunnam incarner le tueur Ed Gein, dont les meurtres ont inspiré les méchants des films «Psychose», «Massacre à la tronçonneuse» ou encore «Le Silence des Agneaux».

Une inspiration macabre. Surnommé le «Boucher de Plainfield», Ed Gein sera le sujet principal de la saison 3 de «Monster», l’anthologie de Ryan Murphy qui s’était précédemment penchée sur les cas de Jeffrey Dahmer et des frères Menendez. Un troisième chapitre à découvrir à partir du 3 octobre prochain sur Netflix.

C’est Charlie Hunnam qui incarnera le tueur dont les meurtres ont inspiré les méchants de nombreux films devenus culte, principalement «Psychose», «Massacre à la tronçonneuse» et «Le Silence des Agneaux».

Before Psycho... there was Ed.



Charlie Hunnam stars in Monster: The Ed Gein Story. Arriving October 3. pic.twitter.com/ZbsIV6IFEg — Netflix (@netflix) August 27, 2025

Né en 1906 dans la ville de La Crosse, dans le Wisconsin, Edward Theodore Gein est le fils d’Augusta, une femme forte et pieuse mariée à George, un alcoolique renfermé sur lui-même. Elle était fermement attachée à l’idée de protéger Edward et son frère, Henry, d’un monde diabolique et malsain, et son éducation puritaine, marquée par une aversion totale pour la luxure et les plaisirs de la chair, a profondément imprégné ses enfants. Avant ses 10 ans, la famille d’Ed déménage dans la bourgade de Plainfield afin d’éviter aux enfants d’être corrompus par les tentations de la ville.

Ed passera le plus clair de son temps dans la ferme familiale, qu’il ne quittera que pour aller à l’école, où son manque de sociabilité, ses yeux mi-clos et ses difficultés à s’exprimer feront de lui une cible idéale pour ses camarades de classe. À la mort de leur père en 1940, Ed et Henry se retrouvent seuls avec leur mère. Si son frère n’hésite pas à se rebeller contre leur mère occasionnellement, Ed voue une admiration sans limite pour cette dernière. En 1944, alors que les deux frères partent débroussailler leur terrain, un feu se déclare, se propageant rapidement non loin de la ferme.

descente dans la folie

Quand les pompiers arrivent sur place, Ed leur explique que son frère a disparu dans la confusion des événements. Le corps d’Henry sera retrouvé un peu plus tard, la tête enfoncée dans le sol aux abords d’un marais. Le jeune homme a été déclaré mort par asphyxie dans ce qui a été présenté comme un tragique accident. Ed va alors vivre seul avec sa mère jusqu’à la mort de celle-ci en 1945. C’est ainsi que la longue descente d’Ed dans la folie aurait débuté.

Il va transformer la demeure en un terrifiant mausolée pour sa défunte mère. Perdu dans sa solitude, il s’est mis à étudier les expérimentations scientifiques du régime nazi, l’anatomie humaine, à consommer de la pornographie et à lire des livres d’horreur. Les habitants de la ville ignorent alors les pratiques auxquelles Ed Gein se livre loin des regards, dans l’intimité de la ferme familiale. Jusqu’à un jour du mois de novembre 1957 où tout va basculer.

L'horreur absolue

Connu comme un homme timide et réservé qui n’apparaît en ville que pour faire des courses, et qui est devenu taiseux depuis le décès de sa mère, Ed Gein parvenait à survivre en effectuant quelques travaux et réparations, et parfois même du babysitting, chez certains habitants de Plainfield. Depuis quelques années, il arrivait que des personnes disparaissent sans laisser de traces, la police ne parvenant jamais à en déterminer la raison. Le 16 novembre 1957, en fin de journée, le shérif adjoint de la ville, Frank Worden, se présente dans la boutique de sa mère, Bernice, pour la ramener chez elle. Il va alors découvrir sur place des tâches de sang séché.

Une enquête est immédiatement ouverte, et les autorités découvrent qu’Ed Gein devait passer prendre une commande à l’épicerie le jour même. Il devient le suspect numéro un, et une unité de police se rend à son domicile. S'il semble au départ surpris de voir débarquer les forces de l’ordre, il se montre coopératif quand ils demandent à fouiller la maison. Les policiers découvrent dans les deux premières pièces un sol jonché d’ordures – papiers, conserves vides, bouteilles, etc. – rendant difficile la circulation. Ils sont également saisis par l’odeur pestilentielle qui règne à l’intérieur.

Ils vont alors trouver le corps de Bernice, morte décapitée, pendue par les chevilles. Mais ce n’est pas tout. Les policiers découvrent des objets construits à partir de restes humains, des masques réalisés avec des visages, des chaises tapissés d’épiderme, des ustensiles et de la vaisselle à base d’ossements, ou encore des leggings avec de la peau de jambes. Ed Gein reconnaîtra l’assassinat de Bernice, mais aussi avoir déterré plusieurs cadavres dans les cimetières alentours afin de confectionner ses objets. Il avouera plus tard avoir souhaité confectionner un «costume féminin» à base de peau humaine dans l’idée de «ressusciter» sa mère en le portant.

Jugé non-coupable

La police trouvera plusieurs parties corporelles, notamment des ongles, quatre nez, et les parties génitales de neuf femmes différentes. Ils ont également récupéré le corps en décomposition avancée de Mary Hogan, une femme disparue en 1954 qu'il avouera avoir assassinée. Au total, près de 40 corps non-identifiés seront retrouvés à son domicile.

Après cette macabre découverte, Ed Gein sera arrêté, avant d'être baptisé le «Boucher de Plainfield» par la presse. Lors de son procès en 1958, date à laquelle sa maison sera mystérieusement ravagée par un incendie, il sera déclaré non-coupable en raison de son irresponsabilité pénale après avoir été diagnostiqué schizophrène. Il sera interné au Central State Hospital, à Waupun, dans le Wisconsin, où il travaillera comme maçon, charpentier, et aide médical.

À la fin des années 1970, une déficience cardiaque mènera à son transfert dans un établissement psychiatrique médicalisé de la ville de Madison, dans le Wisconsin. Il est mort le 26 juillet 1984 d’une complication respiratoire en raison de son cancer des poumons, à l’âge de 77 ans. Il a été enterré dans un cimetière de Plainfield où sa tombe est devenue une attraction touristique, au point que la pierre tombale fut volée en 2000, possiblement par une secte occulte, selon un article du New York Post. Elle sera retrouvée un an plus tard, et stockée dans un lieu tenu secret. La tombe d’Ed Gein est aujourd’hui anonyme.