«World of Frozen» : Disneyland Paris lève le voile sur le pharaonique site consacré à la Reine des Neiges qui doit ouvrir au printemps 2026

Le parc Disneyland Paris a présenté son prochain land baptisé «World of Frozen», consacré à la Reine des neiges, qui doit accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2026.

Un thème qui devrait plaire tant le film a connu un franc succès. Disneyland Paris a présenté en vidéo son tout nouvel espace thématique, reprenant le thème de la Reine des neiges, qui va rejoindre le parc situé en Seine-et-Marne au printemps 2026.

Baptisée «World of Frozen» (Le monde de la Reine des neiges), cette nouvelle aile du parc Walt Disney Studios, qui deviendra d'ailleurs Disney Adventure World, accueillera des boutiques, un lieu où petits et grands pourront rencontrer leurs personnages favoris, ainsi qu'un restaurant et évidemment, une attraction.

Visuellement, les ingénieurs de la firme américaine ont imaginé une structure sensationnelle, baptisée Montagne du Nord, et dont les travaux seront bientôt achevés, ainsi que le Palais des glaces d'Elsa.

❄️ C’est officiel : World of Frozen ouvrira ses portes au printemps 2026 à @DisneylandParis ! Cette ouverture marquera également la transformation officielle du Parc Walt Disney Studios en Disney Adventure World. pic.twitter.com/PnQ42sDzE0 — Disneyland Paris News (@DLPNews) August 31, 202

«Vous pourrez prochainement vous balader au sein du château d'Arendelle, qui s'inspire de l'architecture traditionnelle scandinave, et assister à une audience royale en compagnie des reines Elsa et Anna», a promis Michel den Dulk, concepteur et designer chez Walt Disney Imageneering Paris.

Côté attraction, les responsables du parc ont misé sur l'arrivée du Frozen Ever After, un bateau où embarqueront les visiteurs pour voguer devant une dizaine de scènes du film culte.

Déjà implanté depuis 2016 dans le parc Walt Disney World Resort d'Orlando, ce manège a déjà fait ses preuves, à l'image de l'autre parcours emblématique reprenant Pirates des Caraïbes.

A noter que l'arrivée du World of Frozen au Disney Adventure World précédera celle de l'aile entièrement dédiée au Roi Lion, qui deviendra, à terme, la plus grande attraction du deuxième parc de Paris.

Avec plus de 13.000 mètres carrés de surface, elle dépassera le site dédié à Jack Sparrow et ses collègues pirates, qui concentre toutefois 10.000 mètres carrés.