«The White Lotus» : la destination de la prochaine saison de la série à succès a-t-elle été dévoilée ?

Selon certaines informations, les équipes de production de la série HBO «The White Lotus» auraient trouvé le décor de sa quatrième saison à venir.

Peut-on lancer un ‘cocorico’ ? Des sources ont affirmé à Deadline que le créateur Mike White et HBO avaient fait leur choix quant à la prochaine destination de la série à succès «The White Lotus». Et d’après les indiscrets, l’action se situerait… En France.

Une décision qui ne ferait pas mentir Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques chez HBO, qui avait en février dernier confié à Deadline : «Je ne peux pas vraiment dire où nous allons atterrir, mais il y a des chances que ce soit quelque part en Europe.»

Si les sources du magazine ont souligné qu'aucun hôtel n'avait encore été retenu pour accueillir le tournage, il se murmure que le show, qui a l’habitude de collaborer avec la chaîne hôtelière Four Seasons, pourrait (notamment) prendre ses quartiers au célèbre Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, perché à l'extrémité de la presqu'île du Cap-Ferrat, sur la Côte d'Azur, près de Cannes.

Néanmoins, après une première saison à Hawaï, une deuxième en Italie et une troisième saison en Thaïlande, l’action pourrait cette fois s’éloigner du rivage… «Pour la quatrième saison, je veux m'éloigner un peu des ‘vagues qui s'écrasent sur les rochers’», avait déclaré Mike White plus tôt cette année. «Mais il y a toujours de la place pour d'autres meurtres aux hôtels White Lotus», avait assuré le créateur du thriller, qui chaque saison suit de nouveaux (riches) vacanciers posant leurs valises dans un établissement de luxe appartenant à la chaîne d’hôtel (fictive) The White Lotus.

Compte tenu des déclarations de Mike White, mais aussi du fait qu'en réalité plusieurs complexes hôteliers sont mobilisés pour mettre chaque saison en boîte, il se pourrait que les équipes prennent (aussi) leur quartier dans l’un ou les deux autres hôtels Four Seasons de France que sont le Megève, situé dans les Alpes, et l’Hôtel George V, à Paris. Des décors qui changeraient radicalement des saisons précédentes. Pour l’heure HBO n’a pas fait de commentaires.