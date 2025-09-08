«Conjuring» : la maison qui a inspiré le film d'horreur mise aux enchères

Une maison annoncée comme hantée de Rhode Island, qui a inspiré le réalisateur de «Conjuring», va être mise aux enchères le 31 octobre prochain, à l’occasion d’Halloween.

Une demeure qui fait froid dans le dos. Située à Harrisville, dans l'État de Rhode Island, la maison qui a inspiré James Wan, le réalisateur de la saga horrifique «Conjuring», va être mise aux enchères. Pour coïncider avec Halloween, la vente aura lieu le 31 octobre prochain, peut-on lire dans l’annonce publiée par JJManning Auctioneers.

© jjmanning

Rendue célèbre par le premier film «Les dossiers Warren», sorti en 2013, cette ancienne ferme fut le théâtre de plusieurs phénomène étranges et paranormaux dans les années 1970. D’une surface de 300 m2, elle compte notamment quatre chambres et deux salles de bain.

© jjmanning

une saisie immobilière

Entouré d’une vaste forêt, le bien a été acquis en 2022 par Jacqueline Nuñez. Passionnée de paranormal, la médium avait déboursé pas moins de 1,5 million de dollars, soit environ 1,3 million d’euros, pour se l’offrir et y organiser de véritables chasses aux fantômes.

Mais depuis l’année dernière, la maison est au cœur de nombreux litiges, rapporte le New York Post. La propriétaire fait face à de grosses difficultés financières et à divers démêlés judiciaires qui ont entraîné une procédure de saisie immobilière.

Toujours selon le New York Post, le créateur de contenus Elton Castee ainsi que le comédien et humoriste Matt Rife, qui a récemment racheté la demeure des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, dans le Connecticut, auraient déjà manifesté leur intérêt pour l’achat de la propriété.