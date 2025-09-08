Jonas Brothers : le groupe invite John Legend sur scène pour chanter le tube «All of me» (vidéo)

Ce week-end, lors d'un concert à Los Angeles, les Jonas Brothers, qui célèbrent 20 ans de carrière par une tournée, ont invité John Legend à les rejoindre sur scène, pour le plus grand bonheur des fans.

Un show mémorable et riche en émotions. Ce week-end, dans le cadre de leur tournée anniversaire «JONAS20 : Living the Dream Tour», les Jonas Brothers ont enflammé le Dodger Stadium de Los Angeles, aux Etats-Unis.

Sur scène, le célèbre groupe américain de pop rock a enchaîné les tubes, de «S.O.S» à «Only Human» en passant par «Leave Before You Love Me», avant d’offrir une belle surprise à ses fans en faisant venir un invité de taille. Pendant le show, l’un des trois frères, Nick Jonas, a annoncé la venue d’un artiste prestigieux, avant de faire monter sur scène le chanteur américain John Legend.

«Nous nous sommes un peu imprégnés de sa lumière, de son art et de son génie... Los Angeles, veuillez accueillir notre ami, M. John Legend !», a-t-il lancé. Ensemble, ils ont notamment interprété son tube planétaire «All of me», une chanson d’amour sortie en 2013 et dédiée à sa femme, Chrissy Teigen.

Pour mémoire, la tournée des Jonas Brothers a commencé en août dans le New Jersey, leur terre natale, et s’achèvera le 14 novembre prochain dans le Connecticut. Lancée pour célébrer les 20 ans du groupe, elle accompagne également la sortie de leur septième album, baptisé «Greetings from Your Hometown» et dévoilé le 8 août dernier.