MTV Video Music Awards 2025 : Ariana Grande et Lady Gaga, les grandes gagnantes de la soirée

Ce dimanche, lors des MTV Video Music Awards, Ariana Grande a remporté le prix la vidéo de l'année pour son titre «Brighter Days Ahead», tandis que Lady Gaga est repartie avec le prix de l'artiste de l'année.

Ariana Grande et Lady Gaga ont triomphé lors de l’édition 2025 des MTV Video Music Awards (MTV VMA), qui s’est déroulée dans la nuit à New York. La chanteuse américaine Ariana Grande a reçu le prix la vidéo de l'année avec son titre «Brighter Days Ahead», la récompense la plus prestigieuse de la soirée.

Pour cette chanson, la star de 32 ans a également raflé le prix de la meilleure chanson pop. Sur scène, elle a longuement remercié ses fans, «si férocement aimants et solidaires». «Merci de grandir avec moi et d'être si compréhensifs envers moi en tant qu'être humain», a déclaré la superstar.

Me @ my email inbox on Monday morning



🌟 Ariana Grande at the 2025 #VMAspic.twitter.com/yrj0RTM6i0 — MTV (@MTV) September 8, 2025

I call this one #VMAs night with the Grande-Butera fam 💞 #poVMApic.twitter.com/WMmsVCBu8d — Video Music Awards (@vmas) September 8, 202

L’autre grande gagnante est Lady Gaga. Nominée 12 fois, la chanteuse a décroché le prix de l'artiste de l'année. Pour cette statuette, elle faisait face à des concurrents de renom tels que Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift et The Weeknd.

«Être artiste, c'est avoir la responsabilité de faire sourire, danser, pleurer et libérer le public», a-t-elle lancé sur scène. «Je dédie ce prix au public (...) Merci mes petits monstres, mes fans, de m'avoir toujours soutenue», a poursuivi l'artiste de 39 ans, avant de filer au Madison Square Garden pour y donner un concert.

Fans cheer for Lady Gaga during her acceptance speech for winning Artist of the Year at tonight’s MTV #vmaspic.twitter.com/imAIJDEt2u — The Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2025

De son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga a également remporté le prix de la meilleure collaboration pour le morceau «Die with a smile», en duo avec Bruno Mars. Ce dernier a aussi interprété en duo avec Rosé le morceau «APT», qui a reçu le titre de chanson de l'année.

De son côté, Sabrina Carpenter a remporté le titre du meilleur album de l'année avec «Short n' Sweet». Nominé dans plusieurs catégories, le rappeur Kendrick Lamar est, quant à lui, reparti bredouille.