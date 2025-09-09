Toute l’actu en direct 24h/24
Charlie Oleg, le pianiste de «Tournez manège !», est mort à 94 ans

Charlie Oleg en compagnie d'Evelyne Leclercq. [© Capture d'écran Youtube/@Mouloud Elouten]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Il était l’un des piliers de l’émission phare «Tournez manège !». Le pianiste Charlie Oleg est mort lundi à l’âge de 94 ans à son domicile du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

Avec les animatrices Fabienne Egal, Evelyne Leclercq et Simone Garnier, ils formaient le célèbre quatuor de «Tournez manège !». Charlie Oleg, l’inoubliable pianiste qui ne manquait jamais d’encourager les candidats avec ses «Formidable» s’est éteint lundi, à l’âge de 94 ans, chez lui au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

C’est l’un de ses amis, le ténor José Todaro, qui a révélé la triste nouvelle sur son compte Facebook. «Notre ami, notre frère, notre merveilleux pianiste Charly Oleg, a été rappelé par Dieu ce matin». 

Plus d’informations à venir...

