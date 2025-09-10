Casa de papel : l'actrice Ursula Corberó annonce attendre son premier enfant

Ursula Corberó, l’interprète de Tokyo dans la série «Casa de Papel», va devenir maman avec son compagnon l’acteur argentin Chino Darin.

Carnet rose. Ursula Corberó, qui a campé le personnage de Tokyo dans la série à succès «La Casa de Papel», a révélé être enceinte. Une bonne nouvelle qu’elle a partagé sur son compte Instagram mardi 9 septembre. L’actrice espagnole de 36 ans, a posté une photo montrant son ventre déjà bien arrondi. «Ceci n’est pas de l’IA», a-t-elle commenté en marge de cette publication.

Une nouvelle accueillie avec joie, mais aussi surprise, par plusieurs stars espagnoles. «Quoiiiiiii ?», a ainsi posté Penelope Cruz manifestant son étonnement avant d’envoyer toute son affection à sa compatriote Ursula Corbéro. Une annonce qui a également réjoui l’actrice Rossy de Palma. «Oh mon amour», a réagi la muse de Pedro Almodovar félicitant tant l’interprète de Tokyo, que son compagnon l’acteur argentin Chino Darin, 36 ans, fils de l'acteur Ricardo Darin («Dans ses yeux», «Les nouveaux sauvages»).

Ensemble depuis près de dix ans, le couple s’est rencontré sur le tournage de la série espagnole «La Embajada» en 2016. Cette future naissance marquera l'arrivée de leur premier enfant.