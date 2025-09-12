Vatican : Pharrell Williams et Andrea Bocelli donneront un concert pour la paix et la fraternité ce samedi

Ce samedi, le chanteur américain Pharrell Williams et le ténor italien Andrea Bocelli se produiront au Vatican, à l’occasion d’un concert exceptionnel placé sous le signe de la paix et de la fraternité.

Un show déjà mémorable. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce samedi place Saint-Pierre, à Rome, pour assister à un concert en faveur de la paix et la fraternité. Ce show gratuit sera porté par deux stars de la chanson : Pharrell Williams et Andrea Bocelli.

D'autres artistes se produiront aux côtés du chanteur américain et du ténor italien, dont John Legend et la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo. À cette occasion, le public pourra également venir applaudir le rappeur thaïlandais BamBam ainsi que la superstar colombienne Karol G.

Des milliers de drones illumineront le ciel

Tout au long de leur performance, pas moins de 3 500 drones viendront illuminer le ciel du Vatican. «Ensemble, diffusons à travers la musique le message d'unité et de grâce pour toute l'humanité», a écrit Pharrell Williams sur son compte Instagram.

Comme le rappelle l’AFP, cet événement, qui sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes américaines et italiennes, vient clore le troisième «World Meeting on Human Fraternity», un cycle de rencontres lancé après la publication, en octobre 2020, de l'encyclique du pape François «Fratelli tutti» («Tous frères»).

Toutefois, d'après son agenda officiel, le pape Leon XIV ne sera pas de la partie. Ce vendredi, il a cependant adressé un message fort. «Le monde est marqué par des conflits et des divisions et vous êtes unis d'un fort et courageux ‘non’ à la guerre et ‘oui’ à la paix et à la fraternité», a déclaré Léon XIV, le premier pape originaire des Etats-Unis.

«Je tiens à remercier les artistes qui, grâce à leur créativité, diffuseront ce message au monde entier depuis la magnifique colonnade du Bernin», a poursuivi le souverain pontife élu à 69 ans.