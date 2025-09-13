Séries : voici les 8 reboots, suites et revivals, les plus attendus ces prochains mois

Ressusciter des programmes culte est à la mode depuis plusieurs années. Ces prochains mois la tendance ne faiblira pas, au contraire. Voici les 8 séries - reboots, prequels, suites ou autres revivals - les plus attendus.

Le résultat est toujours attendu au tournant. Qu’il s’agisse de concocter des prequels, des suites ou des remakes, les productions qui puisent leur matière première dans des programmes emblématiques continuent de pulluler, pour le meilleur et pour le pire.

Elles devront parvenir à trouver le juste équilibre pour concilier nostalgie des fans de la première heure avec éveil de l'intérêt des nouvelles générations, voici les plus attendues ces prochains mois.

Friday Night Lights (reboot)

NBC

Les fans de «Friday Night Lights» ont découvert l'équipe (fictive) de football américain des Panthers du lycée de Dillon en 2004, lors de la sortie du film inspiré du roman éponyme de 1990. Réalisé par Peter Berg, il mettait en vedette Billy Bob Thornton, Tim McGraw, Amber Heard et Connie Britton.

Après le succès fulgurant du long métrage dans les salles, Peter Berg avait continué à développer l'histoire en lançant la série télévisée du même nom de 2006 à 2011. Connie Britton y avait repris son rôle, et Kyle Chandler endossé celui de l'entraîneur Eric Taylor, au sein d’un casting qui s’était agrandi avec de futures stars hollywoodiennes en devenir qu’étaient alors Taylor Kitsch, Minka Kelly, Jesse Plemons et Michael B. Jordan. La série plongeait dans une communauté soudée d'une petite ville du Texas où le football américain au lycée n'était pas seulement un jeu mais un mode de vie.

Quatorze ans après la fin de la série, les histoires vont reprendre. Mais si l’équipe créative est de retour avec Peter Berg en tant que réalisateur, Jason Katims en tant que showrunner et Brian Grazer en tant que producteur exécutif, le casting lui sera a priori nouveau. «La série potentielle se déroule au lendemain d'un ouragan dévastateur, lorsqu'une équipe de football américain de lycée hétéroclite et son entraîneur intérimaire, blessé, tentent une improbable tentative de remporter le championnat d'État des lycées du Texas. Grâce à cette ascension inattendue, l'équipe de football devient un véritable phare pour sa ville.», peut-on lire dans le synopsis de la série.

La date de sortie du reboot n'a pas encore été annoncée.

Les Frères Scott (suite)

DR

Toute une génération a grandi avec eux, «Les Frères Scott», mélodrame qui a suivi de 2003 à 2012 la vie de lycéens puis leur quotidien de jeunes adultes, se déroulait dans la ville fictive de Tree Hill, en Caroline du Nord. La série était à ses débuts axée sur deux demi-frères, Lucas (Chad Michael Murray) et Nathan (James Lafferty), mais s’est ensuite aussi attardée sur la vie de leurs amis et proches.

Il semblerait que le nouveau projet de série sera une suite qui plongera de nouveau dans la même petite ville. Le reboot sera d’ailleurs porté par les anciennes stars, dont Sophia Bush et Hillarie Burton Morgan, qui incarnaient Brooke Davis et Peyton Sawyer.

«Les Frères Scott» avait été créée par Mark Schwahn, que plusieurs anciennes stars féminines et membres de l'équipe technique ont accusé d'agression et de harcèlement. Il ne participera donc pas au reboot. Parmi la nouvelle équipe créative figure notamment Becky Hartman Edwards, productrice de «Virgin River» et «Firefly Lane», à la fois en tant que scénariste et productrice exécutive.

La date de sortie n'a pas encore été annoncée.

Malcolm (suite)

Fox

La nouvelle saison de la comédie familiale avec Frankie Muniz sera composée de quatre épisodes. Elle a été chapeautée par Linwood Boomer, créateur original du programme. Son action se déroulera vingt ans après les événements de la série culte qui avait pris fin en 2006. Le personnage de Malcolm est désormais père d'une fille, Leah, interprétée par Keeley Karsten. La famille se retrouve pour célébrer les 40 ans de mariage de Lois et Hal.

Erik Per Sullivan, qui jouait le petit dernier de la fratrie préférant se consacrer à ses études à Harvard, sera remplacé par Caleb Ellsworth-Clark, connu pour ses rôles dans «Fargo» et «The Expanse» mais Bryan Cranston (le père de la famille), Jane Kaczmarek (la mère), Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis) et Justin Berfield (Reese) seront quant à eux bien de retour.

Le tournage s'est achevé en avril dernier. Pour l'heure, pas encore de date de diffusion.

Clueless (suite)

DR

Comédie culte sortie en 1995, le film «Clueless», très librement inspiré du roman «Emma» de Jane Austen, suivait les (més)aventures de la jeunesse dorée d’un lycée huppé de Beverly Hills au travers du quotidien de Cher (incarnée par Alicia Silverstone), une lycéenne accro au shopping qui se mêlait de la vie de ses proches, de leur relooking à leurs problèmes sentimentaux, jusqu’à se retrouver elle-même dépassée par les événements.

Peacock («Sauvés par le Gong», «Le Prince de Bel-Air») a récemment commandé une suite directe de ce film qui avait déjà inspiré une série télévisée dans les années 1990. Aux manettes, ont retrouve des experts es teenagers s’il en est, en les personnes de Josh Schwartz et Stephanie Savage, les créateurs de «Gossip Girl» et «Newport Beach», ainsi que Jordan Weiss, connue pour «Dollface».

L’actrice Alicia Siverstone a partagé son excitation de faire partie du projet. Elle y reprendra son rôle de Cher Horowitz, a rapporté Deadline. Elle sera également productrice exécutive de la série. Sans compter évidemment British Murphy qui jouait un des rôles principaux dans le film et qui est malheureusement décédée en 2009, on ne sait pas encore si les autres stars du film original – Stacey Dash, Paul Rudd, Donald Faison, Breckin Meyer, Elisa Donovan, Jeremy Sisto, Wallace Shawn, Twink Caplan ou Dan Hedaya – reprendront leurs rôles.

La suite a été annoncée en avril. Pas de date de diffusion pour le moment.

La Revanche d’une Blonde (préquel)

UFD

Alors qu’on attendait depuis des années «La Revanche d’une Blonde 3» sur grand écran, c’est finalement une série adaptée de cette autre comédie culte des années 1990 qui va voir le jour. Elle sera intitulée «Elle».

L’inénarrable Elle Woods, blonde pétillante à l'énergie et la détermination débordantes, s'apprête en effet à conquérir le petit écran avec un préquel signé… Reese Witherspoon son interprète originale. Selon le synopsis officiel, la nouvelle série suit «Elle Woods au lycée et nous apprend les expériences de vie qui ont fait d’elle la jeune femme emblématique que nous avons connue et aimée dans le premier volet de ‘La Revanche d’une blonde'». «Harvard, c’était dur. Le lycée, c’était encore plus dur. Notre nouvelle série, Elle, est en production ! Je ne pourrais pas être plus excitée de vous présenter à tous Lexi Minetree dans le rôle d’Elle Woods», avait fait savoir Reese Witherspoon en partageant une photo de la jeune actrice sur Instagram.

Pour piloter le projet, les studios Amazon ont recruté Laura Kittrell, passée par les séries «High School» et «Insecure». A noter que ce n'est pas la première fois que «La Revanche d'une blonde» fait son retour. En 2003, on retrouvait Elle Woods au Capitole dans «La Blonde contre-attaque». «Blondes pour la vie», centré sur les cousines d’Elle, était sorti en 2009.

La série devrait être mise en ligne sur Prime Video en 2026.

Scrubs (suite)

DR

Diffusée pour la première fois sur NBC en 2001 et Emmy de la meilleure série de comédie en 2006, «Scrubs» était une sitcom à l'humour absurde se déroulant à l'hôpital Sacred Heart, avec pour narrateur «JD», un interne dont on suivait le quotidien ainsi que celui de ses collègues et amis. ABC l'avait finalement renouvelée pour une saison 9 avec un mélange de personnages nouveaux et anciens. Le «quasi-spin-off» comme le qualifie TVLine comptait Lucy Bennett, l'étudiante en médecine interprétée par Kerry Bishé, comme nouvelle narratrice.

Ces derniers mois il a été confirmé que Zach Braff avait conclu son accord pour reprendre le rôle du Dr John Dorian (alias JD) dans une saison 10. La troupe originale (excepté Sam Lloyd qui incarnait l'avocat Ted Buckland qui est décédé en 2020), devrait aussi être de retour, à savoir Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot), Judy Reyes (Carla), John C. McGinley (Dr Cox), Neil Flynn (The Janitor) et Ken Jenkins (Kelso), ainsi que les nouveaux de la saison 9, Bishé (Lucy), Michael Mosley (Drew), Dave Franco (Cole) et Eliza Coupe (aperçue en saison 8). «J'espère que nous saurons où se trouvent tous les personnages de la série originale», avait déclaré le créateur de la série, Bill Lawrence, à TVLine. Zach Braff a déclaré que le retour de «Scrubs» viserait en tous les cas à conserver le même humour et la même émotion que la version originale, tout en mettant en avant une version de JD «écrasée par le système» au cours des quinze dernières années.

Selon le synopsis d’ABC : «JD et Turk se retrouvent ensemble pour la première fois depuis longtemps. La médecine a changé, les internes aussi, mais leur complicité a résisté à l'épreuve du temps. Personnages, nouveaux comme anciens, naviguent sur les eaux du Sacré-Cœur avec rires, émotion et quelques surprises».

La chaîne n'a pas encore communiqué la date de lancement.

Buffy contre les Vampires (revival)

DR

«Buffy contre les Vampires» - série dont les effets spéciaux ont certes aujourd'hui mal vieilli mais dont le sous-texte et l'humour méritent encore largement le détour - tenait dans les années 2000 en haleine les inconditionnels de la Trilogie du samedi soir sur M6. Pour le plus grand bonheur des nostalgiques parmi eux, Hulu a officiellement passé commande d'un pilote d'une suite.

Star de la série originale, Sarah Michelle Gellar, s'est montrée très enthousiaste à l'idée de reprendre du service. Non seulement l'actrice sera productrice exécutive de la nouvelle série, mais elle y reprendra également son rôle de l'emblématique Tueuse de vampires à l'écran. Gail Berman, productrice exécutive de longue date de «Buffy contre les Vampires» et le spin-off «Angel», est également de la partie, au côté de Fran Kuzui (réalisateur du film «Buffy contre les vampires» sorti en 1992) et Kaz Kuzui. La chanteuse Dolly Parton est quant à elle productrice via sa société Sandollar et Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée et fan de Buffy depuis toujours, réalisera le pilote. Elle en sera également la productrice exécutive.

Objet d’un véritable culte par les ados de l’époque, la série originale s'est terminée en 2003 après sept saisons. On ignore encore si la nouvelle série télévisée sera en lien avec eux mais de 2007 à 2018, Dark Horse Comics avait publié une série de comics chapeautés par Joss Whedon, showrunner de la série originale. Tout comme «Les Frères Scott», la série «Buffy contre les vampires» a un héritage complexe. Accusé par plusieurs actrices d'avoir fait régner une ambiance de travail toxique sur les tournages, Joss Whedon ne devrait pas participer à la création de la nouvelle série.

Tandis que Charisma Carpenter alias Cordelia Chase (qui avait connu un destin funeste dans le spin-off «Angel») a fait savoir qu'elle ne ferait pas partie de l'aventure, et que Michelle Trachtenberg qui incarnait la soeur de Buffy est prématurément décédée en février dernier, Deadline a annoncé que Merrin Dungey, Audrey Hsieh et Audrey Grace Marshall avaient rejoint le pilote du revival. Le casting régulier de la série devrait aussi comprendre Faly Rakotohavana («Unprisoned»), Ava Jean («Law & Order: SVU»), Sarah Bock («Severance»), Daniel Di Tomasso («Major Crimes») et Jack Cutmore-Scott («Frasier») et c'est Ryan Kiera Armstrong qui incarnera l'héroïne, la nouvelle (jeune) Tueuse de Vampires et autres créatures démoniaques. En juin, Sarah Michelle Gellar avait déclaré à Vanity Fair Italia que le reboot «cherchera à trouver un équilibre entre les nouveaux et les anciens personnages». «Nous essayons de comprendre comment moderniser les thèmes de la série», a-t-elle dit ajoutant «en particulier ce que signifie se sentir comme un étranger dans un monde dominé par les réseaux sociaux.»

Le tournage du pilote est terminé. La date de diffusion ne devrait plus tarder.

Harry Potter (remake)

Warner Bros.

Chaque saison de la version en série télévisée de Harry Potter s’appuiera sur un roman de JK Rowling, a-t-il été expliqué. Warner et HBO promettent en outre une adaptation particulièrement «fidèle» de ces ouvrages qui avaient déjà inspiré la cultissime saga cinématographique.

Cette nouvelle version destinée au petit écran, est aussi «crainte» qu’attendue - les fans étant divisés entre ceux qui l’attendent avec impatience et ceux qui l’estiment superflue. Elle mettra en scène, à l’exception de Warwick Davis qui reprendra son rôle de professeur Flitwick, une toute nouvelle brochette d’acteurs. Arabella Stanton va incarner Hermione Granger, Alastair Stout sera Ron Weasley et Dominic McLaughlin jouera Harry Potter.

Francesca Gardiner («Succession») en est la showrunner, et le tournage a déjà commencé aux fameux studios Leavesden dans la banlieue de Londres. La diffusion de la première saison est attendue en 2026.