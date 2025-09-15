Inès Vandamme : la danseuse postule pour être prof à la «Star Academy», sa candidature refusée

Après avoir brillé sur le parquet de «DALS», Inès Vandamme a proposé sa candidature pour rejoindre la «Star Academy» en tant que professeure de danse. Mais elle n’a pas eu le poste, a-t-elle rappelé sur Instagram.

Non, elle n'ira pas au château. Alors que des rumeurs continuent de circuler quant à sa présence à la Star Academy, Inès Vandamme a pris la parole sur son canal Instagram pour clarifier la situation et mettre fin aux spéculations. La chorégraphe de 33 ans a effectivement postulé pour devenir professeure de danse dans le célèbre télé-crochet, qui fera son grand retour le 18 octobre prochain. Mais sa candidature n’a pas été retenue.

«Ça fait quelques jours que je reçois des messages sur les réseaux sociaux pour me féliciter d’être prof de danse à la Star Ac… j’ai démenti. Mais maintenant, ça continue avec des gens de mon entourage. Je ne sais plus comment le dire : JE N’AI PAS ÉTÉ CHOISIE ! », a-t-elle insisté. «Allez, c’est pas grave, mais venez on arrête de me féliciter pour rien», a poursuivi la danseuse professionnelle.

Celle qui enflamme le parquet de «Danse avec les stars» depuis six ans, et qui semblait prête à relever un nouveau défi, ne succédera donc pas à Malika Benjelloun, écartée du programme après avoir fait danser les élèves pendant deux saisons en remplacement de Yanis Marshall. Pour l’heure, la production n’a pas dévoilé la composition du corps professoral. On sait toutefois qui seront les parrains de cette nouvelle édition. Il s’agit de la superstar britannique Ed Sheeran et de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin.