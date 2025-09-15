Toute l’actu en direct 24h/24
Monster, saison 3 : Charlie Hunnam au comble de l'horreur dans la bande-annonce

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La première bande-annonce de «Monster : l’histoire d’Ed Gein» a été publiée par Netflix, avec Charlie Hunnam dans le rôle principal. La série suivra l’histoire de ce tueur en série qui a servi d'inspiration pour les films «Massacre à la tronçonneuse» et «Le Silence des Agneaux». 

Une partition particulièrement sombre. Charlie Hunnam est saisissant dans la première bande-annonce de «Monster : l’histoire d’Ed Gein», la saison 3 de l’anthologie créée par Ryan Murphy - à découvrir à partir du 3 octobre prochain sur la plate-forme de streaming - et consacrée à l’histoire du tueur en série dont les actes particulièrement atroces ont inspiré le profil des méchants des films à succès comme «Psychose», «Massacre à la tronçonneuse», ou encore «Le Silence des Agneaux». 

L’histoire se déroule dans l’État du Wisconsin aux États-Unis, dans les années 1950, où Ed Gein vivait dans une ferme reculée et délabrée. Isolé et psychotique, il avait une obsession pour sa défunte mère qui l’a poussé à commettre des crimes abominables avec l’objectif de créer une combinaison à partir de restes humains. Ses actes ont servi de fondation à la création de personnages inoubliables du cinéma d’horreur. 

Sur le même sujet Monster : qui était Ed Gein, le serial killer au cœur de la saison 3 de la série de Ryan Murphy ? Lire

Arrêté en 1957 après le meurtre d’une commerçante de la ville de Painfield, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de corps non-identifiés qui seront retrouvés par la police au domicile d'Ed Gein, ainsi que de nombreux objets construits à partir de restes humains, comme des masques réalisés avec des visages, des chaises tapissés d’épiderme, des ustensiles et de la vaisselle à base d’ossements, ou encore des leggings avec de la peau de jambes.

Séries

