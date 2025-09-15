The White Lotus : trois acteurs de la saison 3 ont assisté au mariage de Patrick Schwarzenegger

Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook et Sam Nivola, qui jouent des membres de la famille du personnage incarné par Patrick Schwarzenegger dans la saison 3 de «The White Lotus», ont participé à la célébration du mariage du comédien avec le top model Abby Champion.

Un lien indéfectible. Les fans de la saison 3 de «The White Lotus» ont eu une belle surprise en découvrant les photos du mariage de Patrick Schwarzenegger avec Abby Champion, qui a été célébré le 6 septembre dernier. Des clichés publiés sur le site de l’édition américaine de Vogue, samedi 13 septembre.

Le comédien de 31 ans a convié Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook et Sam Nivola – qui incarnent respectivement son père, sa sœur et son frère dans la série créée par Mike White – à venir se joindre à lui pour ce moment intime et familial. Preuve que les liens tissés sur le tournage de la fiction en Thaïlande sont restés intactes. Seule Parker Posey, qui jouait la mère, manquait à l’appel.

Bien évidemment, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver, les parents de l'acteur, étaient présents pour assister au mariage de leur fils. Sa sœur, Katherine Schwarzenegger, était accompagnée de son époux, l’acteur Chris Pratt. Parmi les autres célébrités présentes à la cérémonie, on peut citer Taylor Lautner, Olivia Jade, Iris Apatow, ainsi que Rob Lowe, qui était venu avec son fils, John Owen Lowe.

Meilleurs amis au monde

Selon les confidences d’Abby Champion, le mariage s’est déroulé sans accrocs, notamment en raison des qualités d’organisation de son époux, avec lequel elle était fiancée depuis un an et demi. «C’est assez amusant, mais c’est dans la personnalité de Patrick de s’occuper des fleurs et des petits détails, et donc il a été d’une grande aide, ce que j’ai absolument adoré. Je n’arrive pas à croire que ce soit déjà passé. Tout s’est déroulé comme dans un rêve. Je suis enthousiaste à l’idée d’entamer le prochain chapitre de notre vie avec Patrick», a souligné la mariée à Vogue.

Dans un entretien avec le magazine W en mars dernier, Sam Nivola avait confié que Sarah Catherine Hook et Patrick Schwarzenegger étaient devenus «deux de (s)es meilleurs amis au monde». «Une des raisons est que nous étions ensemble constamment pendant les sept mois de tournage en Thaïlande, loin de tout le monde. Mais j’ai eu de la chance de rencontrer deux personnes non seulement talentueuses avec lesquelles il est facile de travailler, mais qui aussi des amis drôles, charmants, doux, et loyaux», avait-il ajouté.