Absent des Emmy Awards, Eric Dane lance un appel aux dons pour la recherche sur la maladie de Charcot

Le lendemain de la cérémonie des Emmy Awards, où il a été contraint d'annuler son apparition à la dernière minute, Eric Dane est apparu dans une vidéo d’appel aux dons en faveur de la recherche contre la maladie de Charcot dont il est atteint.

Beaucoup d’émotion. Attendu sur la scène de la cérémonie des Emmy Awards, la nuit dernière, pour présenter un trophée en compagnie de Jesse Williams à l’occasion du 20e anniversaire de la série «Grey’s Anatomy», Eric Dane avait finalement été contraint d'annuler sa venue à la dernière minute.

Le comédien de 52 ans poursuit toutefois son combat contre la maladie de Charcot avec la diffusion cette nuit d’un appel aux dons en faveur de la recherche et l’accès aux malades à de nouveaux traitements au profit de l’association américaine «I AM ALS».

Eric Dane s’y présente comme «un acteur, un père, et désormais une personne atteinte de la maladie de Charcot» en introduction. «Depuis plus d’un siècle, cette maladie est incurable, mais nous n’acceptons plus cette fatalité. Nous avons besoin de trouver le chemin le plus rapide vers la guérison, et c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de travailler avec I Am ALS pour leur campagne Push for Progress. Notre objectif : un milliard de dollars récolté dans les trois prochaines années», poursuit-il.

C’est en avril dernier que le comédien a révélé être atteint de la maladie de Charcot. En juin, il s’était confié sur l’évolution rapide de la maladie en précisant avoir perdu l’usage de son bras droit, et qu’il commençait à ressentir des faiblesses dans son bras et sa jambe gauche. «Je suis en colère parce que, mon père m’a été enlevé quand j’étais très jeune. Et vous savez, il y a désormais une forte probabilité que je ne sois plus là pour mes filles alors qu’elles sont encore jeunes», avait-il précisé.

À l’heure actuelle, il n'existe pas de remède contre la maladie de Charcot, qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, et provoque une perte progressive du contrôle musculaire. Les personnes atteintes vivent généralement de trois à cinq ans après le début des symptômes. Cependant, la maladie évolue à vitesse variable et certains patients peuvent vivre des décennies.