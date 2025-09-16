Prince Harry : Meghan Markle poste un étonnant cliché pour son anniversaire

Meghan Markle a choisi de publier une photographie du prince Harry en tenue militaire pour son anniversaire.

Un cliché qui surprend. A l’occasion de l’anniversaire du prince Harry, qui a célébré ses 41 ans lundi 15 septembre, Meghan Markle a posté une étonnante photographie de son époux. La duchesse de Sussex a choisi de dévoiler un cliché du fils cadet du roi Charles III, l’air sérieux, en tenue de pilote, frappée de l’écusson Harry Wales. Une publication que Meghan Markle a accompagnée d’un commentaire sobre «Oh salut, garçon dont c’est l’anniversaire».

Pour mémoire, le prince Harry a servi dans l’armée britannique sous le nom de capitaine Wales. Il a notamment été envoyé deux fois en Afghanistan en 2007 et 2012 durant ses dix années de service, où il a entre autres été pilote d'hélicoptère. En 2015, le frère du prince William annonçait quitter l’armée, une décision qu’il avait à l’époque qualifiée de «très difficile».

Un choix bien différent de celui Kate

Une référence au passé militaire de son époux qui étonne et dénote des clichés choisis par le prince et la princesse de Wales pour célébrer les moments de leur vie privée. En juin, dernier Kate Middleton avait publié une photographie de son époux William entouré de chiots pour son 43e anniversaire, offrant une plongée plus intime dans la vie de sa famille.

Alors que le prince Harry et son épouse ont quitté la Grande-Bretagne pour les Etats-Unis en 2020 et qu’ils entretiennent des relations tendues avec la famille royale depuis, faut-il y voir une façon de souligner le rôle qu’a joué le prince Harry pour son pays ?

Toujours est-il que la semaine dernière, le prince Harry et le roi Charles ont joué la carte de la réconciliation. A l’occasion d’un voyage caritatif d’Harry à Londres, père et fils se sont entretenus mercredi 10 septembre durant près d’une heure. Une première depuis plus d’un an et demi et leur dernière rencontre en février 2024, après l’annonce par Buckingham du cancer du monarque.