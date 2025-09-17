«Friends» : Central Perk, le café de la série culte, s'installe à Times Square

Warner Bros. Discovery annonce l’ouverture prochaine d’un véritable Central Perk à Times Square. Ce sera le deuxième établissement du genre après celui de Boston.

Les New-Yorkais et les touristes venus visiter la Grosse Pomme vont pouvoir se plonger dans l’univers de la série culte. Le célèbre café de «Friends», le Central Perk, va être recréé dans le quartier de Times Square (plus exactement à l’angle nord-est de la 7e Avenue et de la 47e Rue), a-t-il été annoncé mardi.

L’établissement (fictif) de la sitcom, qui était quant à lui situé dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village et avait été inspiré par le Cholmondeley's (le café de l'Université Brandeis, près de Boston, où les créateurs du show NBC avaient fait leurs études), sera «remis au goût du jour pour accueillir les clients d'aujourd'hui», ont fait savoir les promoteurs dont fait partie le groupe de médias américain Warner Bros. Discovery, propriétaire de la série. Néanmoins ils assurent que «l'esprit unique du Central Perk perdurera, offrant une expérience mémorable autour d'un café ou d'un repas».

L’espace comprendra comme pièce maîtresse une version modernisée du célèbre canapé orange sur laquelle Rachel, Phoebe, Monica, Joey, Ross et Chandler avaient l’habitude de siroter leurs boissons. Il y sera servi des cafés artisanaux et des plats inspirés du programme, concoctés avec l’aide du chef Tom Colicchio (juge de la version américaine de «Top Chef» et finaliste du prestigieux prix James Beard).

The iconic #Friends coffee shop Central Perk will open its first permanent location in New York City's Times Square.



Launching in fall 2025, the café promises coffee drinks and "Friends"-inspired food items. The coffeehouse is a "modern-day version" of Ross, Rachel, Monica,… pic.twitter.com/eGhptXriZj — Variety (@Variety) September 16, 2025

Deuxième adresse du genre

En dehors des cafés éphémères ouverts sur le même thème, il s'agira du second café permanent de ce type aux Etats-Unis et dans le monde, après celui ouvert à Boston en 2023. Le nouvel établissement, qui devrait ouvrir ses portes à la fin de l’automne 2025, partagera d’ailleurs avec lui les mêmes «experts en nourriture, boissons et design», est-il annoncé.

Le Central Perk Coffeehouse de Boston propose notamment une sélection de cafés traditionnels, de cafés infusés à froid et de boissons spéciales préparées avec les mélanges originaux de Central Perk Coffee Co dont les noms sont directement inspirés de la série : «How You Doin'?» «Pivot Blend», «We Were On a « Coffee'' Break», «Oh My Gawd!», «Moo Point», et «Gunther».

«Central Perk est l’un des lieux les plus iconiques de l’histoire de la télévision. Après l’incroyable accueil à Boston, l’amener à Times Square n’est pas seulement une étape logique, c’est un retour aux sources», a déclaré Peter van Roden vice-président exécutif de Warner Bros. Discovery Global Experiences, à Variety. «Il n’y a pas de meilleur endroit que New York pour célébrer l’héritage de Friends.»

Référence à Central Park, le célèbre parc new-yorkais, le Central Perk est aussi un jeu de mots avec le verbe «to percolate» qui se rapporte à la préparation du café.