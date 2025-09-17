Mercredi : la saison 2 de la série avec Jenna Ortega vient de battre un record détenu par «Stranger Things»

«Mercredi» continue d’enchaîner les records sur Netflix avec l'entrée de la saison 2 dans le Top 10 des séries anglophones les plus populaires de l’histoire de la plate-forme de streaming. Une place auparavant occupée par la saison 3 de «Stranger Things».

Totalement irrésistible. Non content d’avoir vu sa série se hisser en tête – très largement – du classement des séries anglophones les plus regardées de l’histoire sur Netflix grâce au succès colossal de la saison 1, Tim Burton assiste actuellement à la montée en puissance du deuxième chapitre de «Mercredi», deux semaines seulement après sa mise en ligne.

© capture d'écran Netflix.com

Le spin-off de la Famille Addams a dépassé les 95,4 millions de vues sur la plate-forme de streaming, délogeant la saison 3 de «Stranger Things» de la dixième place du classement. Pour rappel, celui-ci prend en considération le total de vues cumulées uniquement sur les 91 premiers jours de mise en ligne des séries.

Avec un total de plus de 252 millions de vues, la saison 1 de «Mercredi» domine très largement le classement des séries anglophones les plus populaires de l’histoire de Netflix, devant «Adolescence», qui a été récompensée par 8 trophées lors de la dernière édition des Emmy Awards, dont celui de la meilleure mini-série de l’année.

La saison 1 de «Squid Game» reste la série toutes langues confondues la plus regardée de tous les temps sur la plate-forme avec plus de 265 millions de vues. La création du sud-coréen Hwang Dong-hyeok domine les trois premières places du classement des séries non-anglophones avec la saison 2 et la saison 3 respectivement en deuxième et troisième position. La quatrième place étant occupée par la saison 4 de «La Casa de Papel».