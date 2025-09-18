Cardi B annonce attendre son quatrième enfant

La rappeuse Cardi B a annoncé être enceinte de son quatrième enfant, le premier avec son nouveau petit ami le joueur de football américain des New England Patriots, Stefon Diggs.

Sa famille s’agrandit. A l’occasion d’une interview accordée à la chaîne CBS News, Cardi B, 32 ans, a confié attendre son quatrième enfant. Déjà mère de trois enfants - Kulture, 7 ans, Wave, 4 ans, et Blossom, 1 an - fruits de son union avec son ex-mari Offset, il s’agira de son premier bébé avec son nouveau compagnon, le joueur de football américain Stefon Diggs. Ensemble depuis un peu moins d’un an, le couple avait officialisé sa relation en mai dernier.

«Je suis heureuse», a déclaré l’artiste à propos de cette future naissance. Alors qu’elle s’apprête également à sortir un nouvel album «Am I the Drama? vendredi, la rappeuse a confié se sentir en pleine forme. «Je me sens bien dans ma peau. Je me sens très forte, très puissante, car je fais tout ce travail, mais je le fais tout en créant un bébé.», a-t-elle souligné. «Maintenant que vous savez, vous pouvez acheter mon album pour que je puisse acheter des couches et tout ce genre de choses. Allez soutenir mon album, je vais être maman de quatre enfants !», a par ailleurs ironisé la trentenaire.

“Go support my album, 'cause I'm a mother of four now”: @iamcardib exclusively reveals to @GayleKing that the rumors are true — she is expecting a child with her boyfriend, NFL star Stefon Diggs. She says it’s coming at a time when she is “in a good space” and says the couple is… pic.twitter.com/ziKGIyEIVk — CBS Mornings (@CBSMornings) September 17, 2025

Cardi B a également donné quelques détails sur sa relation avec Stefon Diggs, 31 ans, assurant qu’il lui donnait «un sentiment de sécurité, de confiance et de force». Une histoire qui prend un nouveau tournant avec l’annonce de cette future naissance.

Pour mémoire, Cardi B a officiellement demandé le divorce d’avec Offset à l’été 2024, après sept ans de mariage.