Jude Law : à quelle condition l'acteur accepterait-il de jouer dans l'adaptation en série de «The Holiday» ?

Une adaptation en série de «The Holiday», film sorti en 2006 avec Jude Law parmi les têtes d'affiche, est en préparation. L'acteur confie la condition pour laquelle il accepterait d'y apparaître.

Jude Law ne laisse que peu d’espoir à éventuelle une participation à l’adaptation en série du film culte «The Holiday» commandée par Apple TV+. L’acteur, qui avait joué dans le film original de 2006 écrit et réalisé par Nancy Meyers, a ce mercredi 17 septembre affirmé dans l'émission américaine «Today» ne pas avoir été mis au courant du projet avant que la réalisatrice ne le contacte personnellement. «J'en ai entendu parler. Mais je n'en sais rien. Rien, à part que je ne pense pas en faire partie. Je ne sais pas», a-t-il dit. «Nancy m'a juste un jour écrit pour me demander : 'Tu en as entendu parler ?' Littéralement.»

Âgé de 52 ans, Jude Law a ensuite plaisanté en disant qu'il jouerait «le grand-père» dans la série, avant de répéter qu'il n'y avait «vraiment» aucun rôle (pour l’instant en tous les cas) pour lui. Il a spécifié qu’une seule chose pourrait l’inciter à jouer dedans : «Il faudrait que Nancy Meyers soit impliquée. Elle est celle qui est parvenue à créer la magie». Considérant que cette dernière avait fait part de sa (grande) surprise en apprenant dans la presse que son film allait être adapté en série (sans qu'elle ne soit impliquée donc), il y a vraisemblablement peu de chance que Jude Law n'apparaisse au générique.

Une annonce surprenante

«Une nouvelle pour moi», avait à chaud écrit la réalisatrice dans une story Instagram, accompagnée d'une capture d'écran d'une publication du Hollywood Reporter à propos du projet d’adaptation. «Imaginez ma surprise quand j'ai ouvert Instagram et que c'était la première publication que j'ai vue. 🤔» En 2022, la réalisatrice avait démenti les rumeurs selon lesquelles Cameron Diaz et Kate Winslet envisageaient une suite.

En cours de développement, la série d’Apple TV+ devrait être écrite et produite par Krissie Ducker (Sweetpea) et reprendre le scénario du film avec de nouveaux personnages, avait fait savoir Deadline il y a quelques semaines. Le nouveau casting n’a pas encore été dévoilé.

Dans «The Holiday» de Nancy Meyers sorti en 2006, Cameron Diaz jouait le rôle d'une monteuse de bandes-annonces de films à Los Angeles et Kate Winslet celui d'une journaliste londonienne. Les deux jeunes femmes échangeaient leurs maisons sur un coup de tête après avoir chacune vécu un chagrin d'amour. L’occasion pour elles de faire de nouvelles rencontres inattendues et de tomber amoureuses… Cameron Diaz du personnage incarné par Jude Law, Kate Winslet de celui incarné par Jack Black. Le film avait rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial (170 millions d’euros) et est régulièrement (re)regardé par ses fans au moments des fêtes de fin d'année.