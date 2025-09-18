«L'été où je suis devenue jolie» : un film avec Belly (Lola Tung) et Conrad (Christopher Briney) officiellement commandé

La série phénomène «L'été où je suis devenue jolie» va avoir droit à une suite en film, a-t-il été annoncé officiellement ce mercredi.

Qu'ils soient «team Conrad» ou «team Jeremiah», les fans exultent. Romance très appréciée des ados et jeunes adultes autour d'une jeune femme amoureuse de deux frères (Conrad et Jeremiah donc), la série «L'été où je suis devenue jolie» va connaître une suite en film, a annoncé Prime Video. Tout récemment dévoilé sur la plate-forme, le troisième (et dernier) épisode de la troisième saison ne mettra donc finalement pas un point final à l’histoire.

Bonne nouvelle encore pour les fans, le film sera écrit par Jenny Han, auteure de la trilogie de livres à succès sur lesquels la série est basée et qui les a développés pour la télévision, au côté de Sarah Kucserka.

Les détails exacts de l'intrigue restent confidentiels, hormis le fait qu'il s'agira de la suite de la série. Cependant, les fans ayant vu l'épisode final (attention spoiler !) auront remarqué que l'épilogue du livre et le mariage de Belly n'ont pas été montrés, et ce même après qu'elle et l'élu de son coeur se soient avoué leurs sentiments.

Outre Lola Tung, le casting comptera notamment dans ses rangs Jackie Chung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, ou encore Rain Spencer.

«Il reste une étape importante à franchir dans l'histoire de Belly (Lola Tung) et je pensais que seul un film pourrait lui rendre justice. Je suis extrêmement reconnaissante à Prime Video de continuer à soutenir ma vision de cette histoire et de permettre de partager ce dernier chapitre avec les fans», a déclaré Jenny Han selon les propos rapportés par Variety.

«L'Été où je suis devenue jolie» a touché le public du monde entier, créant des moments de joie, de nostalgie et de complicité qui en ont fait un phénomène mondial», ont déclaré Courtenay Valenti, responsable du cinéma, du streaming et des salles chez Amazon MGM Studios, et Vernon Sanders, responsable mondial de la télévision chez Prime Video et Amazon MGM Studios. «Nous sommes fiers du succès extraordinaire de la série et sommes ravis de collaborer à nouveau avec Jenny Han pour offrir aux fans un nouveau chapitre inoubliable», ont-ils ajouté.