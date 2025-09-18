Qui est Jimmy Kimmel, l'animateur américain écarté après ses propos sur Charlie Kirk?

La chaîne américaine ABC a suspendu mercredi 17 septembre, l’animateur phare Jimmy Kimmel après des propos sur Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière. Mais qui est cette star de la télévision aux Etats-Unis ?

Un visage incontournable outre-Atlantique. A 57 ans, Jimmy Kimmel est l’un des animateurs de télévision les plus connus aux Etats-Unis. Et pour cause, avec son très populaire «late night show» baptisé «Jimmy Kimmel Live !» diffusé sur la chaîne ABC, il réunit cinq soirs par semaine des millions d’Américains devant leur écran. Et ce depuis plus de vingt ans. C’est en effet avec ce programme qu’il accède à la notoriété dès 2003, après avoir fait ses armes sur une radio locale puis sur la chaîne Comedy Central.

Outre son talk show, qui au fil des ans a accueilli le tout Hollywood offrant au passage un regard humoristique sur l’actualité, cet animateur né à Brooklyn en 1957 a multiplié les casquettes ces dernières années.

Maître de cérémonie des oscars

Il n’est d’ailleurs pas tout à fait inconnu du public français. Fort de sa popularité, Jimmy Kimmel a animé à quatre reprises la cérémonie des Oscars. Un prestigieux rôle qu’il a tenu en 2017, 2018, 2023 et 2024. Dans la même veine, il a également présenté à trois reprises, entre 2012 et 2020, la soirée des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision.

Côté vie privée, dont l’animateur parle régulièrement dans son émission, Jimmy Kimmel est père de quatre enfants issus de deux unions. La star du PAF américain avait d’ailleurs récemment touché les internautes en révélant en mai 2024, que son plus jeune fils, Billy âgé de 7 ans à l'époque, avait été opéré pour la troisième fois du cœur.

Pour rappel, mercredi 17 septembre, la chaîne ABC a déclaré auprès de l’AFP avoir suspendu l’animateur pour une durée indéterminée, après des propos tenus par Jimmy Kimmel, accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat Charlie Kirk. L'influenceur pro-Trump est décédé mercredi 10 septembre lors d’un meeting qu’il donnait sur le campus d'une université dans l'Utah. Il a été assassiné d’une balle dans le cou.