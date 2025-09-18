«A Tale of Two Cities» : Kit Harington et François Civil «liés à la vie à la mort» dans une mini-série pour la BBC

Kit Harington et François Civil seront bientôt au casting de la mini-série «A Tale of Two Cities» («Le Conte de deux cités»), une nouvelle adaptation en quatre parties du classique littéraire de Charles Dickens sur la Révolution française.

Le casting met l’eau à la bouche. François Civil («Les Trois Mousquetaires»), Kit Harington («Game of Thrones») et Mirren Mack («Sex Education») seront les stars de l’adaptation en mini-série du roman de Charles Dickens «A Tales of Two Cities» («Le Conte de deux cités»), a-t-il été annoncé ce mercredi 17 septembre. Mêlant drame, aventure et romance, les quatre épisodes qui la composent seront réalisés par Hong Khaou («Lilting ou la Délicatesse») d’après un scénario signé Daniel West.

Voici le synopsis de la BBC : «Londres, 1782. La guerre entre la France et la Grande-Bretagne est à son comble. Une jeune femme, Lucie Manette (Mirren Mack), voit sa vie bouleversée lorsqu'elle reçoit un message de Paris : son père, présumé mort depuis près de vingt ans, est peut-être encore en vie. Le messager, un émigré français idéaliste, Charles Darnay (François Civil), est arrêté et accusé de trahison. Lucie sollicite l'aide d'un jeune avocat brillant mais imprévisible, Sydney Carton (Kit Harington), pour libérer Darnay, dans l'espoir qu'il la conduise à Paris pour retrouver son père. La rencontre de Lucie avec Darnay et Carton déclenche un triangle amoureux puissant et complexe. Les deux hommes se battent pour être dignes de son amour, et Lucie est déchirée entre eux. Pourtant, aucun des deux hommes – si semblables physiquement, si éloignés spirituellement – ne peut échapper à l'autre. Au lieu de cela, ils se retrouvent liés par la vie et la mort, à travers les triomphes, les tragédies, le mariage et le meurtre».

Pour l’heure, la série «A Tale of Two Cities» est annoncée pour une diffusion sur la BBC au Royaume-Uni et sur MGM+ aux États-Unis. Le tournage devrait être lancé en octobre.