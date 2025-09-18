Twilight : Stephenie Meyer confie «avoir des ébauches d'histoires» de sa célèbre saga

Stephenie Meyer n’a pas définitivement tourné la page de la saga Twilight et révèle avoir des ébauches d’histoires, qu’elle publiera après sa mort, si elle ne reprend pas la plume d’ici là.

Stephenie Meyer a fait une révélation de taille. L’auteur de la saga Twilight a révélé avoir d’autres histoires mettant en scène Bella et Edward dans ses tiroirs. «J'ai d'autres ébauches d'histoires», a ainsi déclaré l’auteure, invitée de l’émission Good Morning America mercredi 17 septembre à l’occasion des 20 ans de la publication du premier tome de «Twiligth». Lancée en 2005, sa saga littéraire a rencontrer un véritable succès d’édition puis cinématographique, avec Kristen Stewart et Robert Pattinson dans les rôles-titres.

De quoi laisser espérer aux nombreux fans de cette «teen-romance», la possibilité de voir un jour l’univers de leurs héros s’étoffer. Pas sûr cependant, que ce soit dans un avenir proche, a précisé l’auteure. «Mais je ne sais pas si nous les réaliserons un jour», a expliqué Stephenie Meyer qui s’est toutefois engagée à les publier à sa mort si elle n’a pas repris la plume entre temps. «Je ferai en sorte que quelqu'un diffuse mes ébauches, après ma mort, si je n'y parviens jamais», a-t-elle assurer avant d’ajouter : «Mais pour moi, les histoires continuent».

Les cinq longs métrages ressortiront d’ailleurs au cinéma outre-Atlantique en octobre prochain à l'occasion du 20e anniversaire. Lancée en 2005 avec «Fascination» suivi de «Tentation», «Hésitation» et «Révélation», la saga littéraire a donné naissance entre 2009 et 2012 à cinq blockbusters, ayant rapporté au total plus de 3,4 milliards de dollars de recettes dans le monde. La franchise, relatant les aventures et amours difficiles d'une humaine, Bella, et d'un vampire, Edward Cullen, avait propulsé ses deux interprètes, Kristen Stewart et Robert Pattinson, au rang de star.

En 2020, Stephenie Meyer avait d’ailleurs prolongé l’aventure en publiant «Midnight Sun», offrant un nouveau regard sur l’histoire de Bella et Edward, racontée cette fois du point de vue d'Edward Cullen. Netflix s’était positionné dès avril 2023 pour adapter cet ouvrage en série animée et le projet avait été officiellement lancé en septembre 2024.