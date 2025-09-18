Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«The off Weeks» : Jessica Chastain et Ben Stiller seront les stars et les producteurs exécutifs de la série Apple TV+

Cette série allonge la liste de leurs projets signés avec AppleTV+. [ALBERTO PIZZOLI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ben Stiller et Jessica Chastain seront les stars et les producteurs de la nouvelle série Apple TV+ intitulée «The Off Weeks».

Ils vont passer plusieurs semaines ensemble, Jessica Chastain et Ben Stiller joueront et produiront «The Off Weeks» commandée par Apple TV+. Ce projet, composé de huit épisodes, s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu par Ben Stiller avec Apple TV+ qui diffuse notamment la série «Severance», dont il est le producteur exécutif.

L série «The Off Weeks» sera d’ailleurs l’un des rares rôles principaux endossés par lui à l’écran ces dernières années, se consacrant de plus en plus à la production et à la réalisation.
 

 

Une romance encombrante

Créée par Alissa Nutting, connue pour son roman «Made for Love», et réalisée par Michael Showalter («The Idea of You», «The Dropout»), la série explorera la vie chargée d'émotions et souvent chaotique de Gus Adler, un professeur récemment divorcé (interprété par Ben Stiller). 

Gus peine à gérer sa vie pendant les semaines où il a la garde de ses enfants. Durant ses semaines de repos (‘The Off Weeks’ qui donnent leur nom au titre de la série, ndlr), il va s'engager dans une romance périlleuse avec Stella West (Jessica Chastain), une femme mystérieuse qui va bouleverser son quotidien, mettant ses devoirs paternels en conflit avec ses désirs personnels. 

Ben Stiller et Jessica Chastain qui avaient déjà collaboré sur le film d'animation «Madagascar 3» (en prêtant respectivement leurs voix à Alex, un lion, et à Gia, un jaguar) ont par ailleurs d’autres actualités avec Apple TV+. 

Ben Stiller avec le film «Stiller & Meara : Nothing Is Lost», un documentaire sur ses parents, et Jessica Chastain - qui entretient également une relation continue avec Apple TV+ («George et Tammy») - avec «The Savant» qui sera lancée le 26 septembre, ainsi que la série sur les coulisses du marché de l’art «The Dealer», au côté d’Adam Driver.

 La date de diffusion de «The Off Weeks» n’a pas encore été communiquée.

SériesTélévisionJude Law

À suivre aussi

«L'été où je suis devenue jolie» : un film avec Belly (Lola Tung) et Conrad (Christopher Briney) officiellement commandé
«A Tale of Two Cities» : Kit Harington et François Civil «liés à la vie à la mort» dans une mini-série pour la BBC
Game of Thrones : pourquoi l'année 2026 sera la plus importante pour les fans depuis l'arrêt de la série en 2019 ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités