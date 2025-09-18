«The off Weeks» : Jessica Chastain et Ben Stiller seront les stars et les producteurs exécutifs de la série Apple TV+

Ben Stiller et Jessica Chastain seront les stars et les producteurs de la nouvelle série Apple TV+ intitulée «The Off Weeks».

Ils vont passer plusieurs semaines ensemble, Jessica Chastain et Ben Stiller joueront et produiront «The Off Weeks» commandée par Apple TV+. Ce projet, composé de huit épisodes, s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu par Ben Stiller avec Apple TV+ qui diffuse notamment la série «Severance», dont il est le producteur exécutif.

L série «The Off Weeks» sera d’ailleurs l’un des rares rôles principaux endossés par lui à l’écran ces dernières années, se consacrant de plus en plus à la production et à la réalisation.



Une romance encombrante

Créée par Alissa Nutting, connue pour son roman «Made for Love», et réalisée par Michael Showalter («The Idea of You», «The Dropout»), la série explorera la vie chargée d'émotions et souvent chaotique de Gus Adler, un professeur récemment divorcé (interprété par Ben Stiller).

Gus peine à gérer sa vie pendant les semaines où il a la garde de ses enfants. Durant ses semaines de repos (‘The Off Weeks’ qui donnent leur nom au titre de la série, ndlr), il va s'engager dans une romance périlleuse avec Stella West (Jessica Chastain), une femme mystérieuse qui va bouleverser son quotidien, mettant ses devoirs paternels en conflit avec ses désirs personnels.

Ben Stiller et Jessica Chastain qui avaient déjà collaboré sur le film d'animation «Madagascar 3» (en prêtant respectivement leurs voix à Alex, un lion, et à Gia, un jaguar) ont par ailleurs d’autres actualités avec Apple TV+.

Ben Stiller avec le film «Stiller & Meara : Nothing Is Lost», un documentaire sur ses parents, et Jessica Chastain - qui entretient également une relation continue avec Apple TV+ («George et Tammy») - avec «The Savant» qui sera lancée le 26 septembre, ainsi que la série sur les coulisses du marché de l’art «The Dealer», au côté d’Adam Driver.

La date de diffusion de «The Off Weeks» n’a pas encore été communiquée.