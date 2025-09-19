Isabelle Nanty : victime d’un accident de voiture, de quelles blessures la comédienne souffre-t-elle ?

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre, Isabelle Nanty a été victime d’un violent accident de voiture. Hospitalisée, l’actrice souffre de plusieurs blessures.

Une belle frayeur. La comédienne Isabelle Nanty souffre de diverses blessures après avoir été victime d’un accident de voiture, alors qu’elle circulait à bord d’un VTC, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre.

D’abord déclarée en urgence absolue, l’actrice de 63 ans de la saga «Les Tuche» avait rapidement été transportée à l’hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine.

Si son état est désormais stable, Isabelle Nanty a néanmoins trois côtes cassées, un orteil lui aussi cassé et une fracture au niveau des cervicales, indique 78 Actu qui précise qu'un arrêt de travail de deux mois lui a été prescrit.

La comédienne ne s’est pas encore exprimée mais son partenaire de jeu Jean-Paul Rouve, interprète de Jeff Tuche, s’est montré rassurant : «Ça va, tout va bien, ouf, il faut juste qu’elle se repose et qu’elle s’en remette», a-t-il notamment confié au Parisien.

Un permis invalide

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a fini par se retrouver sur le toit. Aucune autre voiture n’a été impliquée.

Si le chauffeur n'était pas en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, son permis n'était plus valide.

Le parquet de Versailles a également indiqué que le véhicule «n’était plus assuré depuis juillet 2025» et que la carte professionnelle du chauffeur était «en cours de renouvellement».