Jimmy Kimmel écarté d’ABC : David Letterman, Jimmy Fallon et d’autres humoristes prennent sa défense

L'éviction ce mercredi de Jimmy Kimmel de l'antenne d'ABC, où il anime le late show quotidien, est vivement critiquée par les animateurs des autres programmes du genre.

L'affaire fait grand bruit. Plusieurs humoristes américains tels que David Letterman, Jimmy Fallon ou encore Stephen Colbert et Seth Meyers ont réagi à l’éviction de leur collègue Jimmy Kimmel, écarté d'ABC ce mercredi juste avant sa prise d'antenne.

La chaîne a déclaré auprès de l’AFP avoir suspendu l’animateur après des propos tenus par ce dernier dans lesquels il a accusé la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur pro-Trump tué d'une balle dans le cou lors d’un meeting, mercredi 10 septembre.

La décision de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel «pour une durée indéterminée» a été immédiatement saluée par le président Donald Trump, qui fait depuis plusieurs mois pression sur les animateurs qui se montrent critiques à l'égard de sa politique.

Parmi les nombreuses personnalités ayant commenté l'affaire, David Letterman, figure légendaire du paysage audiovisuel américain et des émissions de fin de soirée, juge l'éviction de Jimmy Kimmel «ridicule». «Vous ne pouvez pas virer quelqu'un en passant, parce que vous avez peur ou essayez de faire des courbettes à une administration criminelle autoritaire dans le bureau ovale», a-t-il lancé, faisant référence à la pression effectuée par Donald Trump sur la chaîne ABC.

Autre figure du milieu, Jimmy Fallon, présentateur du célèbre «Tonight Show», a choisi de rendre hommage à son collègue, le qualifiant de «drôle et aimant». «Beaucoup de gens craignent que nous soyons censurés, mais je vais couvrir le voyage du président au Royaume-Uni comme je le ferais normalement», a déclaré l'humoriste pendant qu'une voix-off couvrait ses propos en affirmant narquoisement que le président américain était «incroyablement beau».

«Nous sommes tous Jimmy Kimmel»

Pour Seth Meyers, dans l’émission «Late Night» de ce jeudi, le gouvernement «s’attaque à la liberté d’expression». Sur un ton ironique, l’humoriste a déclaré : «J'ai toujours admiré et respecté M. Trump (...). Si jamais vous m'entendez dire quelque chose de négatif à son propos, c'est de l'intelligence artificielle».

«Ce soir, nous sommes tous Jimmy Kimmel !», a de son côté affirmé Stephen Colbert, lui aussi sur la sellette, lors de l’ouverture de son émission «The Late Show», sur la chaîne CBS. «Avec un autocrate, on ne peut pas céder d'un pouce, et si ABC pense que (l'éviction de Kimmel) va satisfaire le régime, ils sont terriblement naïfs», a prévenu Stephen Colbert, dénonçant également «une censure flagrante».

Comme Jimmy Kimmel, Stephen Colbert est un critique virulent du président américain. En juillet dernier, il a été informé de la fin de la diffusion de son émission (tout récemment récompensée par un Emmy Award) en mai 2026, officiellement pour raisons financières.

«Une grande nouvelle pour l'Amérique»

Au sujet de l'arrêt de l'émission de Jimmy Kimmel, Donald Trump a quant à lui salué «une grande nouvelle pour l’Amérique». «Ils ne font que de s'en prendre à Trump», s'est plaint le locataire de la Maison Blanche, lors de son retour après sa visite d' État au Royaume-Uni.

Selon lui, leur autorisation de diffusion «peut leur être retirée» par Brendan Carr, patron de l'autorité de régulation des télécoms et de l'audiovisuel aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois que le président américain se ligue contre les «talk-shows». Il a déjà émis le souhait, sur son réseau Truth Social, de voir NBC priver d'antenne Jimmy Fallon et Seth Meyers, les qualifiant notamment de «minables absolus».