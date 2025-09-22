Jessie Cave : l'actrice de la saga «Harry Potter» évincée d'une convention de fans à cause de son compte OnlyFans

L’actrice britannique Jessie Cave, qui a joué dans la saga «Harry Potter», affirme avoir été écartée d’une convention de fans en raison de son profil OnlyFans.

Deux activités incompatibles. Connue pour avoir incarné Lavande Brown dans la saga «Harry Potter», Jessie Cave a été exclue d’une convention de fans autour de l’univers de J.K. Rowling après s'être inscrite sur la plate-forme OnlyFans, spécialisée dans le contenu pour adultes. Celle qui interprétait la petite amie de Ron Weasley a dénoncé cette éviction sur l’application Substack.

«J'ai récemment découvert que je n'avais pas été invitée à une convention Harry Potter car je suis désormais présente sur OnlyFans. Ils ont justifié cette décision en affirmant que c’était un événement familial et qu’OnlyFans était assimilé au porno», a-t-elle déploré.

«je joue avec mes cheveux»

«C’est déroutant car certains acteurs qui participent à ces conventions (la plupart, en fait) ont tourné à la télévision et au cinéma dans des scènes de sexe et de nudité. Moi, je joue simplement avec mes cheveux», a rappelé la comédienne de 38 ans.

En effet, Jessie Cave a annoncé en mars dernier avoir ouvert un compte Onlyfans dédié uniquement à sa chevelure. «C’est un fétichisme. Fétichisme ne signifie pas nécessairement sexuel», avait précisé l’ancienne étudiante de Poudlard, qui a prévu d’y rester seulement un an, et ce, pour rembourser ses dettes.

«Un an. Je vais essayer pendant un an. Mon but ? Mettre la maison en sécurité, recouvrir le papier peint d'arsenic/de plomb, construire un nouveau toit, etc. Mon objectif ? Me libérer de mes dettes», avait détaillé la Britannique.

Après «Harry Potter et le Prince de sang-mêlé» (2009), puis «Harry Potter et les Reliques de la Mort», Partie 1 (2010) et Partie 2 (2011), Jessie Cave a enchaîné les apparitions dans les séries. On peut la voir notamment dans un épisode de «Black Mirror».