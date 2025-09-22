«Un homme manipulateur» : dans ses mémoires, Priscilla Presley évoque le mariage de sa fille Lisa Marie avec Michael Jackson

Priscilla Presley s’apprête à publier ses mémoires, dans lesquelles elle revient notamment sur la relation entre sa fille Lisa Marie et le chanteur Michael Jackson. Elle confie avoir été «consternée» par leur mariage.

Dans ses mémoires à paraître ce mardi, baptisées «Softly, As I Leave You : Life After Elvis» («Doucement, comme je te quitte : la vie après Elvis»), Priscilla Presley revient sans détour sur l’un des épisodes les plus médiatisés et controversés de la vie de sa fille, Lisa Marie Presley : son mariage avec le roi de la pop Michael Jackson, en 1994. L'ex-épouse d’Elvis Presley écrit notamment avoir été «consternée» par cette romance, peut-on lire dans des extraits dévoilés ce dimanche par la presse britannique.

«Je savais au plus profond de moi que Michael n’épouserait pas Lisa Marie, mais la dynastie Presley», a écrit l’actrice de 80 ans. Selon elle, le chanteur américain, alors visé par des accusations d’actes pédophiles, a épousé Lisa Marie car il avait besoin d’une «bonne publicité». «Michael était un homme manipulateur, et je pense qu’il l’avait dans son viseur bien avant qu’elle ne s’en rende compte». «L’innocence enfantine qu’il projetait faisait partie de son masque public», peut-on encore lire.

leur divorce vécu comme un soulagement

Priscilla Presley raconte également que sa fille, qui a perdu la vie il y a deux ans, lui avait confié son désir de maternité. Elle lui avait donc demandé s’il elle entretenait «une relation physique» avec Michael Jackson. «Comme beaucoup de gens, je n’en étais pas sûre». Et «elle a dit oui». Le couple a finalement divorcé deux ans plus tard, en 1996. Une rupture vécue comme une délivrance pour la mère et sa fille. À l'image du divorce entre Priscilla Presley et «le King» Elvis, en 1973. «J’ai presque entendu Elvis soupirer de soulagement», se remémore la femme d’affaires.

Leur vie intime avait déjà été évoquée dans les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley, «From Here to the Great Unknown», sorties en 2024. C'est sa fille, l’actrice Riley Keough, qui les a achevés, en écoutant des cassettes de souvenirs laissées par sa mère, décédée en janvier 2023 à l’âge de 54 ans des suites de complications liées à une opération chirurgicale bariatrique, réalisée des années auparavant.

Lisa Marie Presley raconte notamment que lorsqu'ils se sont mariés, alors qu'elle avait 25 ans et lui 35, il lui a dit qu'il était toujours vierge. «Il m'a dit qu'il était encore vierge. Je pense qu'il avait embrassé Tatum O'Neal et qu'il avait eu une relation avec Brooke Shields, qui n'avait pas été physique, à part un baiser, a-t-elle écrit. Il a dit que Madonna avait essayé de le draguer une fois aussi, mais que rien ne s'était passé».