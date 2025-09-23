Dawson : l'émouvant message de James Van Der Beek lors de la réunion du casting à Broadway

Le casting de «Dawson» s'est réuni sur la scène du Richard Rodgers Theater, à New York, pour une lecture de l’épisode pilote de la série diffusé en 1998. Absent en raison de son cancer colorectale, James Van Der Beek s’est exprimé dans une vidéo pré-enregistrée.

Une émotion collective. Les fans de la série «Dawson» ont assisté à la réunion de la quasi-totalité du casting sur la scène du Richard Rodgers Theater, à New York, lundi 22 septembre, pour la diffusion et la lecture de l’épisode pilote diffusé en 1998. Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe et Busy Philipps étaient tous présents pour l’occasion, rapporte le site américain Variety.

Lin-Manuel Miranda avait lui aussi fait le déplacement pour remplacer James Van Der Beek, l’interprète de Dawson n’étant pas en mesure de se déplacer en raison du cancer colorectale dont il est atteint. Le comédien de 48 ans avait toutefois pris soin d’enregistrer une vidéo afin de remercier ses anciens camarades et le public sur place. «Je n’arrive pas à croire que je ne peux pas embrasser mes camarades. Je voulais tellement me tenir sur cette scène et remercier chaque personne présente dans cette pièce pour être là ce soir», a-t-il lancé devant une salle submergée par l’émotion.

Steven Spielberg en invité surprise

Après la diffusion de l’épisode, un deuxième message de James Van Der Beek a été diffusé dans lequel il a comparé le personnage de Dawson à celui du fantôme de l’opéra, «tous les deux s’étant retrouvés face à la réalité de voir la femme qu’ils aimaient tomber amoureuse d’un autre, et de dire, ‘Va vers lui. Va vers lui avant que je ne change d’avis’. Mais un seul d’entre eux est devenu un meme avec son visage en pleurs», a-t-il lancé avec humour. Une surprise de taille attendait le public quand un message de Steven Spielberg – dont le personnage de Dawson est fan dans la série – a été diffusé ensuite.

En conclusion de la soirée, la chanson du générique «I don’t want to wait» a été jouée sur scène, avec les deux filles de James Van Der Beek présentes pour chanter un couplet chacune. Son épouse, Kimberly Van Der Beek et tous ses enfants (ils en ont eu six au total), ont également rejoint la scène.

The “Dawson’s Creek” cast and James Van Der Beek’s children sing “I Don’t Wanna Wait.” pic.twitter.com/Edkgsa0UeF — Variety (@Variety) September 23, 2025

Selon le site américain Variety, cette soirée, dont les bénéfices seront reversés à l’association «F Cancer», a été organisée à l’initiative de Michelle Williams qui, avec son mari, le metteur en scène Thomas Kail, s’est occupée de réunir le casting pour ces retrouvailles émouvantes que le public présent n’est pas prêt d’oublier.