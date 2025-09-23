Jimmy Kimmel de retour à la télévision américaine ce mardi, mais pas pour tous

Après une semaine de suspense, l'émission de Jimmy Kimmel fera finalement son retour sur certaines chaînes américaines, ce mardi soir. Le programme avait été suspendu après la réaction de l'animateur face à l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk.

La suspension aura duré une semaine. L’émission de l’humoriste Jimmy Kimmel fera un retour partiel sur le petit écran ce mardi, a annoncé Disney. L’émission a été reprogrammée après «des conversations réfléchies avec Jimmy», a souligné le groupe Disney, qui a fait l’objet d’une vague massive de boycott sur les réseaux sociaux.

La suspension du «Jimmy Kimmel Live!», la semaine dernière, a en effet provoqué des débats houleux sur la liberté d’expression aux États-Unis. L'arrêt temporaire de l'émission avait été annoncé face à la prise de parole de Jimmy Kimmel, concernant la mort de l’influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier.

Certaines chaînes toujours rétissantes

Tous les Américains ne pourront néanmoins pas regarder l’émission : aux États-Unis, les chaînes nationales comme ABC sont diffusées par une multitude de chaînes locales. La semaine dernière, les groupes Nexstar et Sinclair, qui possèdent plusieurs dizaines de chaînes piochant dans les programmes d'ABC, avaient décidé de suspendre la diffusion de «Jimmy Kimmel Live!» avant même l'annonce de sa suspension nationale.

Sinclair réclame notamment des excuses publiques de Jimmy Kimmel et a expliqué, ce lundi, que la suspension de l'émission sur les chaînes locales était toujours en vigueur, malgré la décision de Disney.

D’autant plus que le groupe Disney ne précise pas si Jimmy Kimmel formulera des excuses lors de son retour à l’antenne.

Un critique régulier de Donald Trump

L’animateur avait été pris en grippe par Brendan Carr, le patron du gendarme des télécoms et de l’audiovisuel américains (la FCC), qui avait publiquement menacé quelques heures plus tôt de retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient son émission. Jimmy Kimmel était déjà dans le viseur de ce proche de Donald Trump, puisque l’humoriste se montre régulièrement critique face au président américain.

Brendan Carr s’était ainsi indigné, dénonçant un «comportement scandaleux» de l’humoriste, car Jimmy Kimmel avait accusé la droite américaine d’exploiter politiquement le meurtre de Charlie Kirk, assassiné par un jeune homme de 22 ans.

Dans son communiqué, Disney explique que la décision de suspendre temporairement son émission avait été prise «afin d'éviter d'aggraver une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays».