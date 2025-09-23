La petite maison dans la prairie : Jason Bateman raconte le bizutage dont il a été victime sur le tournage

Invité de l’émission américaine Hot Ones, Jason Bateman a raconté le terrible bizutage dont il a été victime sur le tournage de la série «La petite maison dans la prairie», de la part des autres enfants de la série.

Un souvenir mémorable. En pleine promotion de la série «Black Rabbit» actuellement disponible sur Netflix, Jason Bateman a profité de son passage dans l’émission américaine Hot Ones pour évoquer plusieurs souvenirs de carrière, dont son passage dans le feuilleton «La petite maison dans la prairie», dans lequel il avait incarné le personnage de James Cooper Ingalls, un garçon de 12 ans rejeté par son oncle et qui sera grièvement blessé durant le braquage d’une banque, avant de sombrer dans le coma.

Le comédien de 56 ans a ainsi révélé avoir été victime d’un bizutage de la part des autres enfants sur le tournage de la série. «Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont plaqué au sol, m'ont immobilisé en mettant les genoux sur mes épaules et m'ont donné des coups de poing, ou peu importe comment ils appellent ça, sur la poitrine», a-t-il confié.

Jason Bateman explique toutefois s’être vengé dans la foulée, en demandant à la maquilleuse de lui faire des marques de coups sur la poitrine. «Je lui ai dit : 'Fais-moi une grosse marque noire et bleue sur toute la poitrine'. Puis, je suis allé voir leurs parents et je leur ai dit : 'Regardez ce que vos enfants m'ont fait'. Et c'était bien. Je leur ai attiré des ennuis», s’est-il remémoré.