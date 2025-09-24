Alerte à Malibu : le reboot de la série a été officiellement commandé

La chaîne américaine Fox vient de donner son feu vert à un reboot de la série «Alerte à Malibu». Une première saison de 12 épisodes devrait voir le jour pour la saison télévisuelle 2026-2027.

Les maillots de bain sont sortis du placard. Le site américain The Hollywood Reporter vient de confirmer la mise en production d’un reboot de la série «Alerte à Malibu» par la chaîne Fox. Cette nouvelle version sera développée par Matt Nix (Burn Notice, True Lies), qui sera également présent à la production exécutive avec les créateurs de la série originale Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, ainsi que Dante Di Loreto. Une première saison de 12 épisodes devrait être lancée pour la saison télévisuelle 2026-2027.

«Dans sa première mouture, Alerte à Malibu aura été la définition d’une ère entière de vie à la plage et a élevé les sauveteurs au rang d’icônes. Aujourd’hui, avec nos partenaires chez Freemantle, ce champion du petit écran se prépare à faire un retour dans une version actualisée. Ensemble avec la Fox et Freemantle, ainsi que Matt Nix et le co-créateur Greg Bonnan, nous allons faire revivre le rêve californien auprès d’une nouvelle génération de fans avec des histoires rafraîchissantes, de nouvelles stars et tout le spectacle qui a fait d’Alerte à Malibu un succès international», a déclaré Michael Thorn, le président de Fox Television.

Lancée sur NBC en 1989, «Alerte à Malibu» voyait David Hasselhoff incarner le personnage de Mitch Buchanon, le responsable d’une unité de sauveteurs en mer travaillant sur une plage de Californie du sud (puis à Hawaii). La série originale a été diffusée pendant 11 saisons, et a permis de lancer les carrières de nombreux acteurs à l’époque, dont Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Parker Stevenson, Nicole Eggert, David Charvet, Carmen Electra ou encore Jason Momoa.