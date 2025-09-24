«Alien : Earth» : géniale ou catastrophique, pourquoi la saison 1 divise-t-elle autant les fans ? (SPOILERS)

La série «Alien : Earth» vient de conclure sa première saison avec un épisode 8 qui laisse espérer une suite. Du moins pour ceux qui ont su l’apprécier, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Explications.

Une fiction qui divise les fans. Lancée en août, «Alien : Earth» a fait son apparition sur la chaîne américaine FX – et sur Disney+ en France – avec la délicate mission d’ajouter une nouvelle fiction à la franchise initiée par Ridley Scott en 1979, avec une histoire se déroulant deux ans avant les événements du film avec Sigourney Weaver dans la peau d’Ellen Ripley. Noah Hawley, connu pour son travail sur les séries «Fargo» et «Legion», a planté son décor sur Terre, au moment où un vaisseau appartenant à la multinationale Weyland-Yutani s’écrase sur un territoire contrôlé par une société concurrente, Prodigy (cinq méga-corporations se partagent la planète dans l’histoire, ndlr).

Cette société est dirigée par Boy Kavalier, un jeune génie de la tech arrogant, fan de Peter Pan, vivant dans une île semblable à celle des enfants perdus. C’est là qu’il a développé une nouvelle technologie permettant la création d’hybrides. Des êtres synthétiques qui ne sont ni des androïdes, ni des cyborgs, dans lesquels la conscience d’enfants en phase terminale a été «transférée». Ils sont dotés d’une force surhumaine, et d’un corps capable de prodige, mais dans leur tête, ils ont encore 12 ans.

Au fil de la série, on comprend que Boy Cavalier a volontairement organisé le crash du vaisseau de Weyland-Yutani sur son territoire pour mettre la main sur les cinq espèces extra-terrestres se trouvant à bord. Parmi elles se trouve le fameux Xénomorphe, l’un des monstres les plus iconiques du cinéma hollywoodien dont le traitement au gré des suites et autres films dérivés a rencontré plus ou moins de succès auprès des fans de la première heure. Ces derniers ont longtemps vu leurs attentes être déçues, voire totalement piétinées.

Le fait que Disney, devenue propriétaire de la franchise après le rachat de la Fox en 2019, allait s’occuper de cette nouvelle création audiovisuelle n’a pas aidé à créer un sentiment de confiance, au contraire, la marque aux grandes oreilles ayant déjà été accusée par le passé d’avoir martyrisé d’autres prestigieuses sagas, comme Star Wars. Aussi, nombreux sont ceux qui, dès les premiers épisodes d’«Alien : Earth», se sont empressés de crier au scandale.

Frustration générale

Pour eux, la série commet notamment le péché mortel de désacraliser le Xénomorphe en le faisant évoluer au-delà des frontières dans lesquelles il a pourtant trop souvent été maintenu, à savoir les couloirs sombres d’un vaisseau ou d’une station spatiale, où ses apparitions – rares – se révélaient d’autant plus marquantes. «Prometheus» et «Covenant», deux films sévèrement critiqués par une partie des fans, avaient tenté de faire évoluer le Xénomorphe à découvert, à petite dose, sans que le monstre ne soit véritablement au cœur de l’intrigue ou de l’action. Ce qui avait participé à un sentiment de frustration.

«Alien : Earth» n’a pas aidé son cas avec un scénario qui semble parfois manquer de cohérence, où les décisions étranges, voir stupides, de certains personnages semblent n’être qu’un prétexte à l’enchaînement des événements. Cela a souvent été perçu comme un manque de créativité dans l’écriture, quand bien même Noah Hawley en personne a pris le temps d’expliquer certaines situations – comme l’accumulation des fautes d’inattention de la scientifique dans son laboratoire dans l’épisode 5 qui conduisent à une série de catastrophes – dans le podcast officiel de la série dont les épisodes étaient mis en ligne dans la foulée de ceux de la série.

Pour toutes ces raisons, et d’autres plus personnelles propres à chaque téléspectateur, «Alien : Earth» n’a pas réussi à convaincre une partie de son audience. Il n’en reste pas moins que certains partis pris de Noah Hawley se sont révélés très efficaces. Personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir osé se montrer créatif à plusieurs occasions, à commencer par la décision d’introduire quatre autres espèces extra-terrestres, dont le T-Oculus – un œil d’une grande intelligence doté de tentacules capable de prendre le contrôle de son hôte en s’installant dans sa cavité orbitaire – qui aura été la révélation de cette saison 1.

Une nouvelle perspective

Le showrunner a également saisi l’opportunité offerte par les Hybrides pour faire du personnage de Wendy/Marcy un être capable de communiquer avec le Xénomorphe. Ce qui a enragé une partie des fans, horrifiés de voir leur monstre préféré obéir aux ordres d’une fillette ayant appris leur langage, se retrouvant dans un rôle de mère de substitution. Cette relation particulière a toutefois permis à Noah Hawley d’aborder des questions captivantes comme la notion d’humanité, la quête d’identité ou encore la violence dont sont capables les êtres humains, aussi bien envers leur semblable que les autres espèces considérées comme inférieures.

Le fait de planter l’action sur Terre permet aussi de saisir comment les populations se retrouvent à la merci des conflits qui agitent les cinq grandes multinationales régnant sur leur existence. Un thème qui mériterait même d’être plus développé si jamais «Alien : Earth» était prolongée pour une saison 2. Bien qu’imparfait, ce premier chapitre de la série offre une nouvelle perspective à la franchise dans son ensemble, sans se contenter de faire du «fan-service» en cherchant à caresser les nostalgiques dans le sens du poil. Ce qui a pourtant été fait brillamment avec l’épisode 5, qui est clairement un hommage - réussi osera-t-on dire - au film de 1979.

Il n’y avait certainement aucune chance pour Noah Hawley de faire l’unanimité avec «Alien : Earth» en s’attaquant à une franchise aussi mythique. La saison 1 est loin d'être parfaite, évidemment, et certaines choses, comme la mise en scène ou le développement de certains personnages, sont absolument perfectibles. Mais mérite-t-elle vraiment le déferlement de haine de certains fans qui hurlent à la catastrophe absolue ?

Le mieux, c'est peut-être de laisser le mot de la fin à Sigourney Weaver qui, interrogée par le site américain Collider au Festival International du Film de Toronto début septembre, s’était exprimée sur la série, applaudissant justement des deux mains sa volonté d’ouvrir l’univers de la saga à de nouveaux horizons, tout en restant fidèle à l’esprit de la version originale.

«Ce que j'admire, c'est qu'elle ne se concentre pas uniquement sur Alien. Elle traite du monde dans lequel nous vivrons dans 100 ans. Je pense que son champ d'action est bien plus vaste que celui d'un projet Alien. C'est fascinant. Elle traite beaucoup plus de notre monde, de ce qui va lui arriver, de ce qui va devenir important, du rôle de la cupidité. Elle a simplement amplifié certains des thèmes qui ont toujours fait partie de la saga Alien, et je trouve que le casting est magnifique et qu’elle est superbement réalisée. Franchement, j'ai du mal à croire que c'est une série télévisée», avait-elle déclaré.