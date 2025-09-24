«Alien : Earth» : une saison 2 est-elle prévue ?

La série «Alien : Earth» vient de toucher à sa fin sur la chaîne américaine FX avec un huitième épisode qui laisse en suspens de nombreuses questions. Les fans peuvent-ils espérer voir une saison 2 ? Voici ce que l’on sait pour le moment.

L’attente commence. Après un lancement réussi sur la chaîne américaine FX en août, avec plus de 9 millions de vues pour le premier épisode dans les six premiers jours de sa mise en ligne, «Alien : Earth» vient de toucher à sa fin avec un huitième épisode qui se termine avec plusieurs questions en suspens. Pour le moment, aucune annonce officielle concernant une saison 2 n’a été faite.

Le showrunner Noah Hawley a indiqué au site américain Variety que le diffuseur était actuellement dans l'analyse des audiences, et qu’une décision sera prochainement prise à propos de l’avenir de la série. «Personne n’a envie de perdre une seule journée de plus que nécessaire avant de lancer une saison 2, si le succès est au rendez-vous. Tout le monde souhaite prendre la bonne décision. Et nous voulons être prêts à lancer la production. Je sais où je vais avec cette histoire. Dès qu’ils me donneront le feu vert, je me lance dans la course», a-t-il expliqué.

En juillet 2024, le président de la chaîne FX avait partagé son ambition pour la série, avouant avoir demandé à Noah Hawley de rédiger un scénario s’étalant sur au moins deux saisons avec l’idée qu’«Alien : Earth» allait poursuivre son parcours sur le petit écran. «Je suis plutôt confiant, à la vue des audiences, que nous allons avoir une suite», a précisé le showrunner au site Polygon. Les fans espèrent que son optimisme sera récompensé dans les prochains jours.