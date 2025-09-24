«Ça : Bienvenue à Derry» : le clown Pennywise plus effrayant que jamais dans la bande-annonce de la série

Le clown cauchemardesque de Stephen King est de retour, cette fois dans la série télévisée «Ça : Bienvenue à Derry», qui se penchera sur l’origine de Pennywise et ses premières apparitions dans la ville de Derry. Lancement prévu à partir du 27 octobre sur HBO Max.

Aux origines du mal. La série «Ça : Bienvenue à Derry» vient de dévoiler sa première bande-annonce, qui permet de retrouver Bill Skarsgard dans le rôle de Pennywise, le clown dansant qu’il avait incarné dans les deux volets de «Ça», sortis au cinéma en 2017 et 2019. Déclinée en 8 épisodes, avec un lancement prévu le 27 octobre prochain sur HBO Max, cette fiction se penchera sur la première apparition de Pennywise dans la petite ville de Derry, dans le Maine, ainsi que sur le sort réservé à ses victimes.

L’histoire se déroulera en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film dont les faits se déroulent en 1989 (puis en 2016). Elle permettra notamment d’en apprendre plus sur les origines de Pennywise qui, comme le découvre Ben Hanscom lors de ses recherches à la bibliothèque dans le film de 2017, semble apparaître par cycle de 27 ans. Une mythologie qui servira de point d’ancrage à la série.

Les fans de Stephen King auront perçu les multiples clins d’œil à l’univers du romancier, avec notamment le bus du pénitencier de Shawshank, ou encore la présence du personnage de «Shining» Dick Hallorann, qui sera incarné par Chris Chalk dans la série. C’est Andy Muschietti, qui avait signé les deux derniers films «Ça», qui est en charge de piloter «Ça : Bienvenue à Derry» avec sa sœur, Barbara Muschietti, et Jason Fuchs (Pan, Argylle). Des poids lourds du métier qui laissent espérer une série de grande qualité.