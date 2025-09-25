États-Unis : la société Pokémon dénonce l'utilisation de la musique du dessin animé par le Département de la sécurité intérieure

Deux jours après la diffusion par le Département de la sécurité intérieure des États-Unis d’une vidéo utilisant la musique du générique du dessin animé «Pokémon», pour illustrer les arrestations de migrants, la société Pokémon Company a dénoncé l’usage de la chanson sans son accord.

Un usage problématique. Il y a deux jours, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis a fait sensation sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo de plusieurs arrestations de migrants sur le sol américain, pour faire la promotion des actions menées par la police fédérale de l’immigration (ICE). Celle-ci était accompagnée de la mention «Attrapez-les tous», de l’apparition du héros Sacha, ou encore de la musique du générique du célèbre dessin animé «Pokémon».

Le problème ? La société japonaise Pokémon Company n’a jamais été consultée, et n’a jamais donné son accord, pour l’utilisation de ces deux éléments soumis aux règles de la propriété intellectuelle. «Nous sommes au courant de la vidéo récemment postée par le Département de la sécurité intérieure des États-Unis incluant des images et des éléments de langage associés à notre marque. Notre société n’est pas impliquée dans la création ni la distribution de ce contenu, et nous n’avons jamais donné notre accord sur l’utilisation de cette propriété intellectuelle», a déclaré la Pokémon Company dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que le Département de la sécurité intérieure des États-Unis utilise des musiques populaires ou des contenus pour illustrer ses vidéos sur les réseaux sociaux. Les chansons «Climb every mountain» de The Sound of Music, «Toes» de DaBaby, «Can’t Stop» des Red Hot Chili Peppers, «Come fly with me» de Frank Sinatra ou encore «Ice Ice Baby» de Vanilla Ice avaient également été utilisées sans l’accord des ayants droits.