Jessica Chastain n'est pas contente de la décision de repousser la diffusion de «The Savant», et le fait savoir

Moins de 24h après l’annonce d’Apple TV+ de repousser le lancement de la série «The Savant» après l’assassinat de Charlie Kirk, Jessica Chastain, qui y tient le premier rôle, a partagé sa déception face à cette décision.

Légèrement contrariée. Jessica Chastain n’a pas tardé à réagir à la décision d’Apple TV+ d’annuler le lancement de la série «The Savant» - prévue vendredi 26 septembre - en raison du climat de tension qui règne aux États-Unis après l’assassinat de Charlie Kirk. La plate-forme de streaming s’est contentée de préciser que la fiction serait mise en ligne «à une date ultérieure» sans autre précision.

Si la comédienne de 48 ans n’a pas manqué de saluer l’excellent travail des équipes d’Apple TV+, elle a toutefois affirmé ne pas se sentir «alignée» avec la décision de repousser la diffusion de la série. Jessica Chastain estime que la violence politique qui agite la vie politique américaine ces dernières années «doit être confrontée» et qu’elle n’a personnellement jamais «fui les sujets difficiles».

La série enterrée ?

L’actrice précise que «The Savant» met en lumière «les héros qui agissent quotidiennement pour prévenir les actes de violence avant qu’ils ne surviennent», et qu’«honorer leur courage semble plus urgent que jamais». Jessica Chastain affirme respecter la décision d’Apple TV+ de repousser la date de lancement, et souhaite «rester optimiste» quant à sa mise en ligne à l’avenir. Elle promet aux téléspectateurs de partager l’information dès que possible. Plusieurs rumeurs annoncent toutefois que la série pourrait ne jamais voir le jour.

Inspirée d’un article de la journaliste Andrea Stanley publié en 2019 par le magazine Cosmopolitan, «The Savant» suit le parcours d’une enquêtrice engagée par le FBI pour détecter les menaces de terrorisme intérieur, et prévenir les éventuelles attaques avant qu’elle ne se produisent. C’est Jessica Chastain (The Tree of Life, Take Shelter) qui tient le rôle principal de ce thriller sous tension qui joue avec cette réalité algorithmique et paranoïaque pour explorer la haine en ligne, à la frontière de l’enquête et de la manipulation.