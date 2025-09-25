Rihanna annonce la naissance de son troisième enfant

Rihanna et son compagnon A$AP Rocky sont devenus parents pour la troisième fois et accueillent leur première fille.

La famille s’agrandit. Rihanna goûte aux joies de la maternité pour la troisième fois. L’interprète de «Diamonds» a annoncé la bonne nouvelle dans la nuit sur son compte Instagram, dévoilant au passage le prénom et le sexe du bébé. Et le couple a visiblement pris le temps avant de révéler l’arrivée de leur nouveau-né.

Une petite fille née il y a un peu plus de 10 jours, comme le révèle la publication de la chanteuse de 37 ans. «Rocki Irish Mayers Sept 13 2025», a publié la star en marge d’une photographie montrant la fillette endormie dans les bras de sa maman, accompagné d’un second cliché mettant, cette fois en scène, de petits gants de boxe roses en satin. Un accessoire clin d’œil au prénom de la petite.

La première fille du couple

Ensemble depuis 2021, le couple accueille avec cette nouvelle naissance leur première fille. Déjà parents de deux garçons, Rihanna et A$AP Rocky ont eu leur premier fils, RZA Athelston Mayers, en mai 2022, puis un second petit garçon, Riot Rose Mayers, un peu plus d'un plus tard, en août 2023.

Rihanna avait révélé cette troisième grossesse en mai dernier, affichant son ventre rond lors du prestigieux Met gala dont A$AP Rocky était cette année le co-président.