Alerte à Malibu : Carmen Electra n'est pas contre l'idée de participer au reboot de la série

Carmen Electra ne serait pas contre l’idée d’enfiler à nouveau le célèbre maillot rouge dans le reboot de la série «Alerter à Malibu». Mais à une condition particulière.

Un rôle inoubliable. La performance de Carmen Electra dans le rôle de la rêveuse et généreuse Lani McKenzie dans la saison 8 de la série «Alerte à Malibu» lui aura permis de devenir une star auprès du grand public. Plus de 25 ans plus tard, alors que la chaîne américaine Fox vient officiellement de lancer la production d’un reboot, la comédienne de 53 ans a confié ne pas être contre l’idée de renfiler le fameux maillot rouge. Mais à une condition bien précise.

«Ça pourrait être drôle. Mais je ne pense pas que je pourrais aller dans l’eau. C’est l’océan vous savez. J’aime être à la plage. Mais être dans l'océan quand on travaille, c’est très différent, et ça rend les choses plus compliquées», a-t-elle confié au site américain TMZ. «Je pourrais refaire les scènes au ralenti cependant. Sans aucun problème. Et je suis encore parfaite dans ce maillot, donc ça, ce n’est pas un problème. Mais pour ce qui est d’aller dans l’eau – peut-être que je peux être capitaine», a-t-elle ajouté.

Diffusée entre 1989 et 2001 à la télévision américaine, «Alerte à Malibu» était connue pour ses scènes exigeantes physiquement, qu’il s’agisse de courir dans le sable, plonger dans les vagues, ou encore simuler une opération de sauvetage en mer. En mai dernier, Nicole Eggert, une des premières comédiennes à jouer dans la série, avait révélé le secret derrière les fameuses scènes au ralenti.

«Nous étions de véritables rats de laboratoire lors des deux premières saisons de la série. Personne ne parlait des ralentis au début. J’ai entendu dire que cela est arrivé par accident au montage. C’était pour coller à une exigence de durée, et un monteur a utilisé une scène au ralenti, une course dans le sable, pour gagner du temps. Et tout le monde a trouvé ça formidable», s’était-elle souvenue dans le podcast Still Here Hollywood.