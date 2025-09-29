Fashion Week de Milan : la rencontre iconique entre Meryl Streep et Anna Wintour (vidéo)

L'actrice Meryl Streep, alias la charismatique rédactrice en chef dans «Le diable s’habille en Prada», et la papesse de la mode Anna Wintour, qui a inspiré le film culte, se sont rencontrées lors de la Fashion Week de Milan.

Une rencontre aussi stylée que symbolique. Deux icônes se sont croisées ce samedi, à l’occasion de la Fashion Week de Milan. Après le défilé de la collection Dolce & Gabbana printemps/été 2026, Anna Wintour et Meryl Streep ont été vues en train de discuter et de s’enlacer chaleureusement.

Si ce face-à-face a fait parler de lui, c’est parce que les deux femmes ont brouillé, le temps de leur rencontre, la frontière entre fiction et réalité. Désormais ex-rédactrice en chef de «Vogue», la célèbre Anna Wintour a en effet inspiré le personnage mythique de Miranda Priestly, redoutable directrice d’un magazine de mode incarnée à l’écran par l’actrice Meryl Streep, dans le film culte «Le Diable s'habille en Prada», de David Frankel.

Et comme en témoigne la vidéo postée par Vogue sur Instagram, la comédienne américaine de 76 ans a joué son rôle jusqu’au bout puisque qu’elle a arboré une imposante paire de lunettes de soleil blanche, une référence évidente aux fameuses montures que la papesse de la mode Anna Wintour portent presque en toutes circonstances.

Habillement discrète et avare en commentaires, cette dernière a d’ailleurs récemment réagi au film, affirmant que le personnage influent, froid et rigide interprété par Meryl Streep était... «juste». «Je suis allée voir le film, et je l'ai trouvé très agréable et très drôle», a-t-elle révélé, soulignant qu’elle n’en gardait aucune amertume.

Reste à savoir si elle appréciera autant le deuxième volet du «Diable s’habille en Prada», actuellement en tournage et qui réunira à nouveau Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. Pour mémoire, le long métrage est attendu dans les salles françaises en avril 2026, soit vingt ans après la sortie du premier opus, en 2006.