Kieran Culkin va devenir papa pour la troisième fois après le pari fait à sa femme lors des Emmys et des Oscars

Après avoir lancé un pari à son épouse s’il raflait un Emmy Award et un Oscar, l’acteur Kieran Culkin a été exaucé. Le couple va accueillir son troisième enfant.

Elle a tenu son «pari». L’acteur Kieran Culkin, bien connu pour son rôle de Roman Roy dans la série «Succession», va devenir papa pour la troisième fois avec son épouse Jazz Charton. L’acteur et sa compagne, déjà parents de deux enfants, ont en effet pris la pose lors de la première de «Waiting For Godot» au Hudson Theatre, samedi 28 septembre 2025 à New York, cette dernière affichant un ventre bien arrondi.

Une heureuse nouvelle pour l’acteur de 42 ans, qui avait publiquement partagé avec beaucoup d’humour son désir de voir sa famille s’agrandir sur la scène des Emmy Awards, puis un an plus tard sur celle des Oscars, rappelant à son épouse le pari qu’ils avaient fait.

En mars 2023, dans son discours de remerciements des Oscars, Kieran Culkin, fraîchement auréolé de l’Oscar de l’acteur du meilleur second rôle pour «A Real Pain», était revenu devant un parterre de stars sur le défi lancé à son épouse, s’il gagnait un prix. L’acteur avait alors raconté qu’en 2022, il avait dit à son épouse vouloir un troisième enfant s’il remportait un Emmy, et un quatrième enfant s’il décrochait un Oscar, ce que sa femme avait accepté parce qu’elle ne pensait pas «qu’(il) allait gagner». Alors que l’acteur est reparti avec un Emmy en 2022 et un Oscar en 2023, sa compagne a donc visiblement tenu son premier pari, offrant prochainement au petit frère de Macaulay Culkin, avec qui il a joué dans «Maman, j'ai raté l'avion !», son troisième enfant.

Marié depuis 2013, le couple est déjà parent d’une fille née en 2019 et d'un fils né en 2021.