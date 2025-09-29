Super Bowl 2026 : la star du reggaeton Bad Bunny assurera le show de la mi-temps

La star mondiale du reggaeton Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, qui se tiendra le 8 février prochain, au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie.

C'est l'événement le plus attendu aux Etats-Unis. Ce dimanche, la NFL, la ligue professionnelle de football américain, a révélé le nom de la star qui assurera le spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 8 février prochain. Et c’est le chanteur portoricain Bad Bunny qui a été choisi pour enflammer le Levi's Stadium, le stade des 49ers de San Francisco, situé à Santa Clara, en Californie.

Le prince du reggaeton, révélé en monde en 2018 grâce au succès de «I Like It», aux côtés de Cardi B et J Balvin, a également annoncé la nouvelle sur son compte Instagram en postant une courte vidéo dans laquelle il apparaît, coiffé d'un chapeau de paille, assis au milieu de poteaux de but, tandis que résonnent les premières notes de sa chanson «Callaíta».

«C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire»

«Ce que je ressens me dépasse. C'est pour ceux qui m'ont précédé, à ceux ont parcouru d’innombrables yards (unité de mesure dans le foot américain, NDLR), pour que je puisse marquer un touchdown. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire», a déclaré dans un communiqué Bad Bunny, qui l’on doit les tubes «Mia», «NUEVAYoL» ou encore «DtMF».

Le chanteur de 31 ans, triple lauréat des Grammy Awards, a ensuite conclu en espagnol, en hommage à ses racines portoricaines, en affirmant : «Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime Show Del Super Bowl», que l’on peut traduire par «Va dire à ta grand-mère que nous serons au spectacle de la mi-temps du Super Bowl».

De son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny succède ainsi au rappeur Kendrick Lamar et rejoint la longue et prestigieuse liste des artistes ayant assuré le «halftime show», de Rihanna à Beyoncé, en passant par Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Bruno Mars et Usher. Sans oublier Bruce Springsteen, Rolling Stones ou encore les Michael Jackson.

Après sa résidence historique à Porto Rico, territoire des Caraïbes rattaché aux Etats-Unis, Bad Bunny sera de retour en Europe, une première depuis 2019. Il défendra notamment son dernier album, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», une réflexion sur la mémoire, l’amour et l’identité, sur la scène de l'Orange Vélodrome, à Marseille, le 1er juillet 2026. Dans le cadre de cette tournée, il se passera également par Paris La Défense Arena, les 4 et 5 juillet 2026.